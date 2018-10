Dünya Yürüyüş Günü Gümüşhane'de kutlandı

Gümüşhane'de 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kıbrıs Caddesindeki Merkez Toplum Sağlığı Merkezi önünden başlayarak Atatürk Caddesi istikametinde devam edip 15 Temmuz Zafer Meydanında son bulan yürüyüşle başlayan etkinliğe Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan, Yeşilay Şube Başkanı Selman Eroğlu, Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şube Başkanı Aynur Çubukçu, kurum çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş sonunda ellerinde döviz ve pankart taşıyan katılımcılara seslenen İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan, 1991 yılından itibaren her yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Yürüyüş Günü etkinliklerinin amacının hareketsiz yaşama ve hareketsiz yaşamın meydana getirdiği olduğu kronik hastalıklara dikkat çekerek fiziksel aktivitenin özendirilmesi olduğunu söyledi.

“Teknolojik gelişmeler çeşitli hastalıkları da beraberinde getirdi. Hareketsiz yaşam sonucu her yıl dünyada 3,2 milyon insan ölüyor”

Teknolojik gelişmelerin insanların hayatını kolaylaştırmasına karşın hareketsizlik sonucunda besinlerle alınan enerjinin tüketilmemesi sonucu kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, buna bağlı kas iskelet sistemi, osteoporoz, kemik erimesi gibi rahatsızlıkların meydana getirdiğini kaydeden Pehlivan, “Fiziksel aktiviteyi olmazsa olmaz olarak insanlara tavsiye ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu şekilde hareketsiz bir yaşam neticesinde ve sebep olduğu olaylar sonucu her yıl 3,2 milyon insanın hayatını kaybettiğini açıklamaktadır. Bu vesileyle biz de hareketsiz yaşamın oluşturduğu kronik hastalıklardan insanları kurtarmak amaçlı olarak tamamıyla her gün 10 bin adım diyoruz. Her hafta yaklaşık olarak 3-4 gün 30-60 dakika fiziksel aktivite öneriyoruz. Bunun haricinde bedenen ve ruhen özellikle çocuklarımızın da sağlığının korunması için çocuklarımızı özellikle sokak oyunlarına Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün özellikle açmış olduğu tüm spor branşlarında en az 1-2 spor branşına teşvikini öneriyoruz” dedi.

Stantlarda öğrencilere ve katılımcılara konuyla ilgili broşür, promosyon ürünleri hediye edilirken ayrıca elma ikram edildi.