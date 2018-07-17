Eğitimciler, şehit öğretmeni mezarı başında andı

Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde mezarında anılan şehit öğretmen için Kur’an-ı Kerim okunurken, ziyarete Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Taş, Torul Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, Gümüşhane Halk Eğitim merkezi Müdürü Hasan Taş, Gümüşhane Fatih İmam Hatip Lisesi Müdürü Yaşar Gül, Torul YBO müdürü Bayram Oral, Torul Necmettin Yılmaz İmam Hatip Lisesi Müdürü Özkan Demirci, Kent Konseyi Başkan Vekili Ömer Salantur, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Habip Tanış ve Ali Doğan katıldı.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz ve kardeşi Yahya Yılmaz ile köylülerin de hazır bulunduğu programda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Taş ile Gümüşhane Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yaşar Gül Yasin-i Şerif okuyup dua etti.

Kabir ziyaretinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Türk eğitim camiasının bir sembolü olduğunu belirterek, hain PKK’lı teröristlerin Necmettin Yılmaz’a sıktıkları kurşunların tüm eğitim camiasına sıkıldığını, bunu yapan vatan hainlerinin cezalarını bulduklarını söyledi.

Müdür Doğan, “Necmettin kardeşimizi kaybetmekten kaynaklı acımız büyüktür. Ben, baba Hamit Yılmaz abimize ve tüm aile fertlerine ve Türk eğitim camiasına tekrar başsağlığı diliyorum. Eğitim camiası olarak daha çok çalışıp, daha çok fedakârlık yaparak ülkemizi en üst seviyelere taşıyacağız. Hainlerden ancak böyle intikam alacağız. Necmettin kardeşimizin makamı cennet olmuştur. Cennetin en yüce makamlarına ulaşmıştır. Ailesine ve eğitim camiamıza tekrar başsağlığı diliyorum” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir de kabristandaki al bayrağın Necmettin Yılmaz’ı beklediğini, Necmettin Yılmaz’ın da şehitlik rütbesiyle bu vatanın, bu devletin ve bu bayrağın manevi bekçisi olduğunu söyledi.

Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz ise peygamberler makamından sonraki en yüksek makam olan şehitlik makamının oğluna nasip olduğunu belirterek, “Ben eğitim camiasına şükranlarımı sunuyorum. Ziyarete gelerek şeref verdiniz. Allah razı olsun. Kürt’ünden, Çerkez’inden, Türk’ünden, Laz’ından buraya gelip ziyaret ettiler. Bu ziyaretler bana gösteriyor ki karşımızdaki savaş bir ırklar savaşı değil bir ‘İslam ve küffar savaşıdır’ Ben böyle biliyorum. Bu savaşta inşallah İslam galip olacaktır. Allah Kur’an’ında böyle vadediyor. Çocuğum için yaptığınız binlerce duaları ben de size tevdi ediyorum. Allah razı olsun hepinizden” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz’a Türk bayrağına sarılı Kur’an-ı Kerim ile Ayyıldız işlemeli tablo hediye etti.