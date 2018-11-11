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Elma ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane’de elma ağacının sonbaharda çiçek açması şaşkınlığa sebep oldu.

Gümüşhane'de elma ağacının sonbaharda çiçek açması şaşkınlığa sebep oldu.


Hava sıcaklığının gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gümüşhane'de elma ağacı çiçek açtı. Bağlarbaşı Mahallesi Kıran Sokak mevkiinde elma ağacının çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Bahçe işlerinde yardımcı olmak için akrabasının yanına gelen Fahri Yıldız, çiçek açan elma ağacını gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Rengi, biçimi, tadı, kokusu birbirinden farklı olan 24 çeşit elmanın yetiştiği Gümüşhane'de bir zamanlar Osmanlı saraylarına meyve gönderildiğini ifade eden Yıldız, en çok bilinen ve sevilen, dayanıklılığı nedeniyle de en çok tercih edilen “Göbek” elmasının çiçek açmasının kendisini daha çok şaşırttığını kaydetti. Yıldız, “Bugün 11 Kasım ve bu elma çiçek açtı. Göbek elması tatlı ve yılda bir kez ürün verir. Gümüşhane'de çok görülmeyen bir durum. Kasım ayının ortasında elma ağacı çiçek açtı. Gümüşhane karasal iklime sahip bir şehir. Ama son zamanlarda mevsimlerin de değişmesini hep beraber yaşıyoruz. Kasım ayının ortasında bu havalar bile anormal. Şuanda bahçelerde de çalışıyoruz hem de bu meyve ağacı çiçek açtı” diye konuştu.

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