Evlerini ve gönüllerini Pamuk ve Şahin’e açtılar

Hasanbey Mahallesi Balerin Sokak’ta birisi otistik 3 çocuğuyla yaşayan Tonyalı ailesi, en küçük çocuklarının terk edilmiş bir binada annelerinin terk ettiği iki yavru kediyi evlerinde bebek gibi besliyor, onlarla oyunlar oynuyor.

Bayram tatiline giderken kucaklarında köye götürdükleri kedilerden erkek ve hırçın olana “Şahin”, dişi olana “Pamuk” adını veren Tonyalı ailesi çocuklarından ayırmadığı kedileri gözü gibi koruyor, bakımlarını bebek gibi yapıyor.

“Çocuklarımdan ayırt etmiyorum”

Ot testeresi ağzı satıp, ot motoru yapan, haftanın 5 günü ilçe pazarlarında ticaretle iştigal ederek biri otistik 3 çocuğuna bakan baba Osman Tonyalı (40) kedilerin eve ilk geldiği zaman biraz rahatsız olduklarını, görür görmez hemen çarşıya giderek biberon aldığını belirterek, “Kediler olduktan sonra çok daha huzurluyum. Çocuklarımdan ayırt etmiyorum. 3 çocuğum vardı, şimdi 2 de bunlarla 5 oldu. Bakımlarında herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Hatta eve gelir gelmez ilk sorum kedilerin aç olup olmadığı oluyor. Bol bol oynuyoruz onlarla” dedi.

“Sakarya’daki olay bizi çok üzdü”

Sakarya’da bacakları kesilen yavru köpek olayının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Tonyalı, “Hayvanları sevelim. Sakarya’daki olay çok üzdü bizi. Öyle bir şey olamaz. Bu olayı kınıyoruz. Hayvanlar zararsızdır. İnsanlardan zarar gelir onlardan zarar gelmez. Onlar konuşamaz, derdini anlatamaz” diye konuştu.

Ev hanımı olan 3 çocuk annesi Pınar Tonyalı (37) ise “Bunlar benim küçücük yavrularım” dediği kedilere adeta anne şefkatiyle yaklaşıp besleyip, korurken, “Oğlumun adı Şahin, kızımın adı da Pamuk koyduk” diyerek sevgisini ortaya koyuyor.

“Geceleri 2 kez, gündüz 3-4 kez biberonla emziriyoruz”

Kedileri evlatlarından ayırmadığını ifade eden Tonyalı, “Üç çocuğumdan sonra Allah Ramazan ayında bunları hediye gönderdi. Kedileri küçük oldukları için günde 4-5 kez besliyorum. Anne nasıl çocuğunun aç olduğunu hissederse ben de bunların acıktığını hissediyorum. Geceleri 2 kez, gündüz 3-4 kez biberonla emziriyoruz, yemeklerin artanlarından da yediriyoruz” şeklinde konuştu.

Kediler ilk geldiğinde 4 tane olduğunu fakat zamanla ikisinin öldüğünü dile getiren Tonyalı, “Çay kaşığıyla bakıyordum onları ki ölmesinler diye. Annesiz olduklarından, birazda havanın serin olmasından ne kadar koruduysam yaşatamadım. Çekyatlarımın polarlarını onlara sardım ki üşümesinler diye ama 2 tanesi öldü” dedi.

Kedileri büyüterek onlarla zaman geçirmek istediklerini, mahallenin araçlarla ve köpeklerle dolu olması nedeniyle kesinlikle küçükken sokağa salmayacaklarını ifade eden Tonyalı, “Ramazan Bayramı tatilinde köye gittik 2 günlüğüne kucağımıza alıp götürdük aç kalmasınlar evde diye. 2 gün boyunca köyde kaldıktan sonra tekrar kucağımızda geri getirdik” şeklinde konuştu.

Kedileri mahallede terk edilmiş bir evde bularak eve getiren evin en küçük çocuğu 10 yaşındaki Burak Tonyalı ise “Bulduktan sonra anneme haber verdim. Hemen bir şalın içine koyarak getirdik eve. Anneleri yavruları terk etmişti” diye konuştu.