Fren yerine gaza basınca duvara çarptı: 2 yaralı

Gümüşhane'nin Pirahmet kavşağında sürücüsü fren yerine gaza basan otomobil inşaatı devam eden kavşağın duvarına çarparak çukura düştü, kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çaltılı köyünden il merkezine 29 AF 213 plakalı otomobiliyle giden Recep Okur (62) Pirahmet kavşağından Bayburt-Gümüşhane karayoluna çıkış yapacağı sırada fren yerine gaza basınca yolun karşısında yapımı devam eden kavşağın duvarına çarparak altındaki çukura düştü. Yoğun yağış nedeniyle kaygan olmasının da etkili olduğu kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Recep Okur ve eşi Hanife Okur (62) Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hafif şekilde yaralanan Okur ve eşi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.