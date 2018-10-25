İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı: 2 yaralı

Gümüşhane’nin Pirahmet kavşağında sürücüsü fren yerine gaza basan otomobil inşaatı devam eden kavşağın duvarına çarparak çukura düştü, kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Gümüşhane'nin Pirahmet kavşağında sürücüsü fren yerine gaza basan otomobil inşaatı devam eden kavşağın duvarına çarparak çukura düştü, kazada sürücü ve eşi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çaltılı köyünden il merkezine 29 AF 213 plakalı otomobiliyle giden Recep Okur (62) Pirahmet kavşağından Bayburt-Gümüşhane karayoluna çıkış yapacağı sırada fren yerine gaza basınca yolun karşısında yapımı devam eden kavşağın duvarına çarparak altındaki çukura düştü. Yoğun yağış nedeniyle kaygan olmasının da etkili olduğu kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Recep Okur ve eşi Hanife Okur (62) Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazada hafif şekilde yaralanan Okur ve eşi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.