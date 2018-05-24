GESOB’un yeni başkanı Beyler Kara oldu

96 delegeden tamamının oy kullandığı seçimde 43 oy alan Kelkit Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Beyler Kara, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nin yeni başkanı oldu.

Mevcut Başkan Ali İsmail Daldaban, Bakkallar ve Manifaturacılar Başkanı Leyla Bostancı ile Kelkit Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beyler Kara’nın başkan adayı olduğu kongreye Gümüşhane Ticaret İl Müdürü Mürsel Yaşar, bakanlık temsilcilerin, çevre il ve ilçelerden gelen oda başkanları ve delegeler katıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Ali İsmail Daldaban, başkan adaylarından Leyla Bostancı ve Beyler Kara birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalardan sonra gizli oy usulü ile yapılan ve 96 delegenin tümünün oy kullandığı seçimde Kelkit Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Beyler Kara 43, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daldaban 42, Gümüşhane Bakkallar ve Manifaturacılar Odası Başkanı Leyla Bostancı 11 oy aldı. Kara 1 oy farkla Gümüşhane ESOB’un yeni başkanı oldu.

Kara’nın yönetim kurulu Muhlis Atalay, Mahin Şahin, Mustafa Karakelle ve Ferudun Sancar’dan denetim kurulu Murat Aygün, Bekir Yiğit ve Yusuf Kullukçu’dan Disiplin Kurulu ise İbrahim Bingöl, Murat Kantar ve Osman İnci’den oluştu.