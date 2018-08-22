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22 Ağustos 2018 12:10

Gümüşhane 2 teröriste daha mezar oldu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi kırsalında sıkışan bölücü terör örgütü mensuplarından 2’si ile sabah erken saatlerde sıcak temas sağlandı.

Gümüşhane 2 teröriste daha mezar oldu

22 Ağustos 2018 12:10

Operasyonda teröristler ölü ele geçirildi.


Geçtiğimiz aylarda bölücü terör örgütünün Karadeniz bölge sorumlusu ve diğer bir teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri bölgede kalan 4 teröristi yakalamak için geniş kapsamlı operasyonlar başlatmıştı.


Bu bağlamda yapılan istihbari çalışmaların ardından ilçeye bağlı Yeşilköy köyü kırsalında bugün sabah saatlerinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucunda 2 terörist jandarmanın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timi tarafından etkisiz hale getirildi


Öldürülen teröristlerin İçişleri Bakanlığı’nın ’Aranan Teröristler’ listesinde Kırmızı Kategori’de başına 4 milyon lira ödül konulan ’Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ’Sorej’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun olduğu belirlendi. Teröristlerin üzerinden çeşitli eylem planlarına ilişkin notlar çıktığı öğrenildi.


Bölgede birkaç gün önce evlerden yaşanan gıda maddesi hırsızlığının teröristler tarafından yapıldığını değerlendirdiklerini ve ardından muhtemel geçiş yerlerine pusu attıklarını kaydeden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, “Güvenlik güçlerimiz Karadeniz bölgesinde PKK’yı bitiren operasyonlarından birisine daha imza attı. Kürtün ilçemize bağlı Yeşilköy köyü kırsalında bugün sabah 06.00 sıralarında gerçekleşen operasyonla ’Türk Tarık’ ve Sorej kod adlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde evlerden hırsızlık oldu ve teröristler tarafından yapıldığını değerlendirdik. Muhtemel geçiş güzergahlarına pusu attık. Ankara JÖPER timleri 20 metreden teröristleri etkisiz hale getirdi” dedi.


Bölgede birisi yaralı olmak üzere 2 teröristin kaldığını, onların da bölgeyi bilmeyen destek amaçlı geldiği belirlenen teröristler olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Ya onları biz etkisiz hale getireceğiz ya da onlar geldikleri gibi kaçacaklar” değerlendirmesinde bulundu.


Bölgede varlığı bilinen terörist unsurları 2 yıldır sürekli takip ettiklerini ve sonucunu da aldıklarını dile getiren Vali Memiş, “Gümüşhane’de jandarma, istihbarat ve emniyetin uyumlu bir çalışması var ve bunun sonucunu da aldık. Bu başarılı operasyonlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu her zaman bizim yanımızda oldu. Takviye birlikler ve ekipmanlar gönderdiler ve bu sonuca ulaştık. Ben hem Cumhurbaşkanımıza hem de İçişleri Bakanımıza verdikleri desteklerden ötürü özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde geçtiğimiz 15 Temmuz günü PKK’nın sözde Karadeniz lideri ’Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile ’Rodi’ kod adlı Levent Dayan ilçeye bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş yaylasında süren operasyonlar esnasında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.




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