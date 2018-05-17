Gümüşhane Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantıları yapıldı

Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda Meclisin gündeminde olan maddeler görüşüldü.

Başkan Çimen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 12 gündem maddesini görüşerek karara bağladıklarını ve bu kararların tümünü oy birliği ile aldıklarını belirterek, “Meclisimizin Mayıs ayı toplantılarını tamamladık. Gündemimizde yer alan 12 maddemizin tamamını oy birliği ile kabul ettik. Gündem maddelerimizde Hasanbey Mahallemizde yapımı devam eden TOKİ konutlarına ilişkin protokol yapılması için yetki verilmesi, 2017 yılı kesin hesabımızın görüşülmesi, Süleymaniye Mahallemizde yapılacak olan kayak merkezi yolu için kamulaştırma kararının alınması ve imar plan tadilatlarını gibi maddelerimizi görüştük. Yoğun geçen toplantılarda almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.