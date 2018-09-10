Gümüşhane Belediye Meclisinden Orhan Aydoğdu'ya vefa

Gümüşhane Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantıları tamamlandı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantılarda meclisin gündemindeki konular görüşüldü.

Toplantıda, İstiklal Caddesi'nde yapımı tamamlanan çocuk parkına isim verilmesi hakkındaki gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Çimen, bu parka Orhan Aydoğdu isminin verilmesini önerdi.

Başkan Çimen, 3 yıl önce Ordu'da geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybeden Erkan Pelit, Sevil Kullukçu, Varol Kullukçu ve Orhan Aydoğdu'nun acısını yüreklerinde taşıdıklarını ifade ederek, “Şehrimizde sevilen 4 kardeşimizi elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Acıları hala yüreğimizde tazeliğini koruyor. Kazanın ardından hayatlarını kaybeden Erkan Pelit ve Sevil Kullukçu kardeşlerimizin isimlerini yaşatmak için çocuk parkı ve muhtar evine vermiştik. Şimdi de spor camiasından hiçbir zaman kopmayan ve sporla yetişen Orhan Aydoğdu kardeşimizin ismini stadyum bölgesinde yeni oluşturduğumuz çocuk parkına vermek istiyoruz. Bu vesileyle tekrar yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

Başkan Çimen'in konuşmasının ardından söz konusu gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda daha sonra Meclis'in gündemindeki diğer maddeler görüşüldü.