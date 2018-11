Gümüşhane Belediyesi 2 yılda 32 çocuk parkı yaptı

Son 2 yılda 32 yeni çocuk parkını şehre kazandıran Gümüşhane Belediyesi, 56 çocuk parkını da yeniledi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu parklarda yeni modern çocuk oyun grupları kullanılarak daha güvenli ve fonksiyonlu bir oyun alanları oluşturduklarını ifade etti.

Başkan Çimen, her mahalleye park ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini kaydederek, “Belediye olarak şehrimizin hemen hemen her noktasına yeni parklar yaptık. Bazı köylerimizden gelen talepleri de değerlendirerek bu bölgelerde de çocuklarımız için park yaptık. Her mahalleye park ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocuklarımızın doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdik. Aynı zamanda okul bahçelerine de birçok park yaptık. Parkları yaparken sıradan parklar yapmadık. Modern oyun alanları bedensel aktive ve hayal güçleri geliştirebilmeleri için farklı oyun gruplarını kullandık. Şehrimizin coğrafik koşullarının kısıtlı olmasını mazeret bilmeden olabildiğince her noktaya dokunmaya çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.