sınıf öğrencilerinin tamamına bisiklet dağıttı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikle toplam 2 bin 831 bisiklet dağıtılmış oldu.

Gümüşhane Belediyesi’nin artık geleneksel hale getirdiği 5.sınıf öğrencilere bisiklet dağıtım törenlerinin dördüncüsü 15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirildi.

İl merkezindeki tüm okullarda okuyan tüm 5.sınıf öğrencilere bisiklet dağıttıklarını ve bunu göreve geldikleri günden itibaren başlattıklarını kaydeden Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Her yıl bu bisikletleri dağıtmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde sürecek” dedi.

Bisikletlerin Gümüşhaneli Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın desteğiyle Kocaeli’nden geldiğini kaydeden Başkan Çimen, “Bugün öğrencilerimiz sevinçli. Karnelerini aldılar. Bizde hem karne hediyesi olsun hem de bayram hediyesi olsun diye bu bisikletleri bugün dağıttık. Ailelerle birlikte yaklaşık 2 bine yakın insan var bu alanda. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımız tatilde yaptığımız yeni bisiklet yollarında bu bisikletlerini kullanırlar. Kazasız bir yaz tatili geçirmelerini, trafik kurallarına uymalarını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise gençlere “Azminizi kaybetmeyin” tavsiyesinde bulunarak, “Biz bir tezek yüzünden okulumuzu aksatmak durumundayken şimdi Belediye Başkanımız size 5.sınıfı bitirdiniz diye 522 bisiklet hediye ediyor” dedi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş de bazı ürünlerin yerli üretimle beraber ucuzladığını hatırlatarak, “Artık kendi yerli bisikletimizi yapıyoruz, yerli tankımızı, helikopterimizi yapıyoruz. Bütün sanayimizde yerlileşme ve millileşme hamlesi var. Benim çocukluğumda bisiklet çok pahalıydı ve alamamıştık. Şimdi neredeyse bir gömlek fiyatına bisiklet alınabiliyor. Günümüzün çocukları bu konuda çok şanslı” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından önce temsili olarak protokol üyeleri tarafından belirlenen çocuklara bisikletleri verildikten sonra tüm bisikletler yetkililer tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Hafif yağmura rağmen bekleyerek bisikletlerini alan öğrencilerini sevinçten gözlerinin içinin güldüğü dikkat çekti.