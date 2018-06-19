Gümüşhane Belediyesi otopark fiyatını 1 lira yaptı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gençlik Parkı altında Belediye’ye ait olan kapalı otopark fiyatını, kentteki trafiği rahatlatmak için 1 liraya indirdiklerini söyledi.

Başkan Çimen, amaçlarının otoparktan gelir elde etmek olmadığını ifade ederek, "Şehrimizde her ilde olduğu gibi trafik ve otopark sorunu var. Bu sorunu en aza indirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Göreve geldiğimizde tek yön trafik uygulamasını başlatarak bir rahatlama sağlamıştık. Şuan bu sistem güzel bir şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra 4 yıllık süreç içerisinde 400 araçlık kapalı otoparkımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine modern pazaryeri inşaatımızın alt katında 200 araçlık otopark çalışmamız devam ediyor. Bu yıl içerisinde orayı da hizmete açmayı planlıyoruz. Belediyemize ait olan kapalı otoparktaki fiyatlarını trafiği rahatlatmak ve vatandaşlarımıza otopark alışkanlığını kazandırmak için otopark ücretlerini 07.00-19.00 saatleri arasında 1 lira yaptık. 19.00-21.00 saatleri arasında otopark fiyatları 2 lira, 24 saat ücreti ise 5 lira oldu" dedi.