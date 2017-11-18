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18 Kasım 2017 16:28

Gümüşhane Belediyesi’nin evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor

Gümüşhane Belediyesi Aile Yaşam Merkezi, bakıma muhtaç vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Gümüşhane Belediyesi’nin evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor

18 Kasım 2017 16:28


Geçtiğimiz mayıs ayında hizmete giren merkez, kent merkezindeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, her türlü istek ve ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyor.


Belediye Başkanı Ercan Çimen, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında mayıs ayında hizmete açtıkları Aile Yaşam Merkezi ile kentteki önemli bir eksiği tamamladıklarını ifade ederek, “Aile Yaşam Merkezi’miz ile günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşlarımızın kişisel bakımları ve yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Zaman zaman bizlerde arkadaşlarımızın çalışmalarına katılıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların dualarını almak bizlere güç veriyor. Belediyecilik sadece yol yapmak değildir, bu işin bir de sosyal ve toplumsal yönü vardır. Şehrimizde yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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