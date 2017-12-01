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01 Aralık 2017 08:42

Gümüşhane Belediyesi’nin yeni itfaiye binası hizmete girdi

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yeni hizmet binasında taşındı.

Gümüşhane Belediyesi’nin yeni itfaiye binası hizmete girdi

01 Aralık 2017 08:42


Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alana yapılan yeni İtfaiye hizmet binasında en az 8 itfaiye aracı için kapalı otopark, misafirhane, spor salonu, mescit, yemekhane, misafir salonu, kafeterya, konferans salonu ve eğitim sınıfları bulunuyor.


Belediye Başkanı Ercan Çimen, yeni itfaiye hizmet binasının hizmete girmesi nedeniyle Eskibağlar Mahallesinde mevkisinde bulunan yeni İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, nöbetçi personeller ile sohbet etti.


Başkan Çimen, yeni itfaiye müdürlüğü hizmet binasının Gümüşhane’ye ve Gümüşhane halkına hayırlı olmasını dileyerek, “Uzun zamandır İtfaiyemiz Karşıyaka Mahallemizde hizmet veriyordu. Burada hem yoğunlaşan nüfus hem de araç parkının yetersiz kalması nedeniyle yeni bir İtfaiye Müdürlüğü hizmet binası yapmaya karar verdik. Hamdolsun hizmet binamızı tamamladık. Artık İtfaiye Müdürlüğümüz buradan hizmet verecek” dedi.


İtfaiyenin bir şehrin olmazsa olması olduğunu kaydeden Başkan Çimen, “Örnek bir İtfaiye Müdürlüğü inşa ettik. Şehrimizde yapmış olduğumuz her hizmetimizin örnek olmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle aceleci davranmıyoruz. İtfaiye Müdürlüğü binamızın eski yeri çok iyi bir konumda değildi. Yapımını tamamladığımız yeni binamız ile itfaiye birimimizin daha modern bir şekilde halkımızı hizmet verecek. Böyle bir hizmeti Gümüşhane’mize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Rabbim hayırlı hizmetlerde kullanmayı bizlere nasip etsin” diye konuştu.




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