Gümüşhane Ceviz Vadisi olma yolunda hızla ilerliyor

Gümüşhane'de pestil-köme sektörünün ceviz ihtiyacının karşılanması için Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilimsel araştırmaların ardından uygun tür olarak belirlenen fernor-fernette cevizlerinin meyve vermeye başlaması üreticiyi sevindirdi.

Gümüşhane'de hızla gelişen ve sayıları artan pestil köme işletmelerin cevizi il dışından hatta yurtdışından tedarik etmelerinin ardından harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 5 yıllık Ceviz Eylem Planı hazırlamıştı.

Bu kapsamda Gümüşhane için en uygun olan çeşitleri belirlemek için üniversite ve araştırma enstitüleriyle görüşen kurum uzmanları, yapılan çalışmanın ardından ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen, geç çiçek açan fernor çeşidini ve tozlayıcısı fernette çeşitlerini Gümüşhane için belirlemiş, konu uzmanı ziraat mühendisleri öncülüğünde uygun alanlara ilk etapta 10 bin, sonraki yıllarda 50 bin olmak üzere toplam 60 bin fernor-fernette ceviz fidanı toprakla buluşturulmuştu.

Fidanlar 1 metre sürgün ve meyve verdi

Zaman zaman kamuoyunda “Cevizler kurudu” iftirasına da maruz kalan proje kapsamında 2015 ve sonraki yıllarda dikilen cevizlerin gelişimini yerinde tespit etmek amacıyla Torul ilçesine bağlı Güvemli köyünde Mümin Çakıcı'nın 23 dönüm arazide dikilen ceviz bahçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, ilçe müdürü Evren Özdemir ve konu uzmanı ziraat mühendisleri ile yaptıkları tespitlerde dikilen fernor ve fernette çeşitlerinin gelişimlerinin gayet iyi olduğunu, bölgeye uyumlu olduğunu, 1 metre sürgün verdiğini ve üzerinde meyve olduğunu belirlediklerini söyledi.

“100 bin ceviz fidanını toprakla buluşturacağız”

Yine Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde bin 400 metre rakımda İsmail Karaçengel'in 2015 yılında diktiği cevizlerin de meyve verdiğini ve gelişimlerinin çok sağlıklı olduğu görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Birşen, Vali Okay Memiş'in talimat ve destekleriyle hedeflerinin 100 bin fidan olduğunu, 2019 yılında dikilmek üzere 25 bin alımı için çalıştıklarını söyledi.

“Hedefimiz Gümüşhane'yi ceviz vadisi yapmak”

Hedeflerinin Gümüşhane'yi ceviz vadisi yapmak olduğunu kaydeden Birşen, “Dikilen fidanların tam verim yaşına ulaşmaları ile yıllık bin 500 ton ceviz rekoltesi hedeflemekteyiz. Üreticilerimizin sulama ve gübreleme koşullarını yerine getirmeleri halinde modern tarım teknikleri ile Gümüşhane'deki ceviz ihtiyacı karşılanacağı gibi fazla üretimimiz dahi olacaktır. Hem üreticilerimizi ve emeği geçenleri kutluyorum. Valimiz Okay Memiş'in emirleri ve destekleri ile bu hedefimize ulaşacağız. Bu konuda ve diğer tarımsal yatırımlarda desteklerini bizden esirgemeyen milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş'a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Yerli cevizler dondu, fernor-fernette meyve verdi”

Gümüşhane'de son yıllarda don olayının yerli ceviz türlerini etkilediğini kaydeden Birşen, “Geçtiğimiz Nisan ayında Gümüşhane'de oluşan zirai don olayında yerli tür cevizlerin donmasına rağmen dikilen fernor-fernette ceviz çeşitlerinin meyve vermesi projenin ve çeşitlerin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.