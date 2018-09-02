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02 Eylül 2018 11:45

Gümüşhane Çevre Yolu tünelinde kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane Çevre Yolu’ndaki T3 Tüneli’nde otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Gümüşhane Çevre Yolu tünelinde kaza: 2 ölü, 1 yaralı

02 Eylül 2018 11:45

Kazada 2 genç öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şiran’dan Trabzon’a giden İsmail Yeniçeri yönetimindeki 29 DB 531 plakalı otomobil, Gümüşhane Çevreyolu T3 Tüneli girişinde aynı istikamette giden Mehmet Demirsoy yönetimindeki 29 AL 467 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Yeniçeri ve araçta bulunan İlhami Özdemir (23) ile Tolga Altıparmak (21) sıkıştıkları araçtan olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Özdemir ve Altıparmak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Yeniçeri ise Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle T3 Tüneli’nde trafik akışı bir süre kesintiye uğradı.




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