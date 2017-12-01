Gümüşhane çiftçisine 22 milyonluk tarımsal destekleme

Gümüşhane, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 2017 yılının değerlendirilmesi, il ve ilçelerdeki tarım ve hayvancılık durumu hakkında yılsonu verilerinin incelenmesi amacıyla 2017 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kurumun toplantı salonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen başkanlığında yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Birşen, Gümüşhane tarımının genel değerlendirmesini yaparak, Gümüşhane’de ödenen tarımsal desteklemelerin tutarının 22 milyon 84 bin 287 TL’ye ulaştığını söyledi.

Toplantının 2017 yılında neler yaptıklarını, 2018 yılında neler yapacaklarını konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak için düzenlendiğini belirterek, “2017 yılında çalışma yapan, başarı gösteren, Şube Müdürlüklerimize, İlçe Müdürlerimize ve tüm personel arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantı ile 2017 yılını değerlendirip, 2018 yılında gerçekleştirilecek, programların, yapılacak çalışmaların neler olması gerektiğini ve bunlarla ilgili önerileri hem il müdürlüğü hem ilçe müdürlükleri bazında tartışacağız ve fikir alışverişinde bulunacağız. 2018 yılının başarılı ve hizmet dolu bir yıl olmasını arzu ediyorum” dedi.