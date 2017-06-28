Gümüşhane gündüz yanıyor, gece üşüyor

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasından etkilenen 1 bin 150 metre rakımdaki Gümüşhane’de gündüzleri hava sıcaklığı 30 dereceyi aşarken, yüksek rakımı ve havanın bulutsuz olması nedeniyle de güneşin batmasından itibaren hızla düşen bir hava sıcaklığı hakim.

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte havaların ısındığı Gümüşhane kent merkezinde dün gündüz en yüksek hava sıcaklığı 33,8 derece olarak ölçülürken, gece en düşük sıcaklık ise 13,7 derece olarak ölçüldü.

Gece gündüz sıcaklık farkı yüzde 67’lere ulaştı

Gece ile gündüz sıcaklığı arasında yüksek rakımlı ilçelerde yüzde 67’lere ulaşan sıcaklık farkları meydana gelirken, denize yakın olan Torul ve Kürtün ilçelerde ise sıcaklık farkı yüzde 16 ile 26 arasında değişiyor.

Sıcaklık farkının çok fazla olduğu Merkez, Kelkit, Köse, Şiran ilçelerinde gündüz kısa kollu elbiseler giyen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren ince hırka yada mont giymek zorunda kalıyor.

Bir müddet daha böyle devam etmesi beklenen hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde biraz daha dengelenmesi beklenirken, Meteoroloji İl Müdürü Ömer Çekirdek, bu durumun şehrin yüksek rakımda olmasından kaynaklandığını, havada bulut olmayışının da buna bir etken olduğunu söyledi.

Yaşanan bu durumun tam karasal iklim özelliği taşıdığını kaydeden Çekirdek, “Rakımın yanında bir diğer faktör de gece havanın açık olması. Havada bulut olsa yorgan görevi gördüğü için sıcaklık bu kadar düşmez ve gece gündüz arasında bu kadar fark olmaz” dedi.

Çekirdek, dün gece il genelinde ölçülen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar ile farklarını şöyle sıraladı: Merkez 33,8/13,7 (Yüzde 47), Kelkit 31,8/11,9 (Yüzde 67), Köse 30,4/12,2 (Yüzde 49), Kürtün 31,2/13,8 (Yüzde 26), Torul 30/13,9 (Yüzde 16), Şiran 33,1/13,2 (Yüzde 51)