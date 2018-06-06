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06 Haziran 2018 17:01

Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu sergisi

Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl boyunca düzenlenen kursların ürünlerinden oluşan yılsonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu.

Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezinden yılsonu sergisi

06 Haziran 2018 17:01


Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve çok sayıda kursiyer ile vatandaşın katıldığı serginin açılış programı kurum bahçesinde gerçekleştirildi.


Daha sonra hizmet binası içerisindeki sergiyi gezen ve el emeği çok sayıda ürünü inceleyen Vali Memiş, bağlama kursuna katılan öğrencilerden birisinin bağlamasıyla da katılımcılara mini konser sundu.


Üç gün boyunca açık kalacak olan yılsonu sergisinde daha sonra halk oyunları gösterisi ve okçuluk gösterisi gerçekleştirildi.


Sergiyle ilgili bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş, serginin makine nakışı, el sanatları, Gümüşhane yöresi kilim, giyim, iğne oyası, geleneksel el nakışları, keçe aksesuar yapımı, filografi, dekoratif süsleme, hüsni hat, gümüş takı işletmeciliği kurslarının ürünlerinden oluşan el emeği göz nuru ürünlerden oluştuğunu söyledi.


Halk Eğitimi Merkezinde 2017-2018 öğretim yılında açılan toplam 256 kurstan 4 bin 240 kursiyerin başarıyla belge almaya hak kazandığını dile getiren Taş, desteklerinden dolayı katkı sağlayan herkese teşekkür etti.


Programın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Vali Okay Memiş ise “Biz klasiğin, standardın ötesine geçmek istiyoruz. Heyecanımız var, heyecanımızı bütün vatandaşlarımızdan alıyoruz. Halk eğitimin binası burada kalacak, yeni halk eğitim eski itfaiyenin yerine önümüzdeki günlerde ihale edilecek. Gümüşhane Lisesini bu şehrin gündeminden kaldırdığımız gibi halk eğitimi de ihalesini yapıp yapımına başlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.




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