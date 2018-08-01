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01 Ağustos 2018 14:11

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı toplantıları başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin beş gün sürecek olan Ağustos ayı toplantıları başladı.

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı toplantıları başladı

01 Ağustos 2018 14:11


Meclis Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıların ilk gününde 2018 yılı ek yatırım programına alınacak yollar ile Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan bahçenin satışının yapılmasıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü.


Geçtiğimiz ay gündeme gelen satışla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yapılan çalışma hakkında meclis üyelerini bilgilendiren komisyon başkanı Hüsamettin Şahin, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Bağlarbaşı Mahallesi, Çamlıköy köyü yolu üzerinde bulunan bahçenin 2010 yılında Organik Tarımı Destekleme Projesi kapsamında tahsis edildiğini hatırlatarak, bahse konu tahsisin kaldırılarak 4 bin 700 metrekarelik taşınmazın satışının komisyonca uygun görüldüğünü söyledi. Şahin’in açıklamalarının ardından yapılan oylama sonucu komisyon kararı oy birliğiyle kabul edildi.


Toplantıda ayrıca bazı köylerdeki yolların yapımının 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması da oy birliğiyle kabul edildi.


Beş gün boyunca devam edecek olan toplantılarda imar planları ve diğer gündeme gelen konular görüşülecek.




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