Gümüşhane İl Genel Meclisinin bütçe maratonu başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları başladı. Ay boyunca devam edecek olan toplantının en önemli gündem maddesi ise İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı tahmini bütçe taslağı oldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıların ilk gününde İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı bütçe taslağıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü.

İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı bütçe taslağı 63,5 milyon TL olarak teklif edildi

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 19 oranında artan rakamla 63 milyon 456 bin 331 TL olarak teklif edilen bütçe taslağı, Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. Yılın diğer aylarında ayın ilk 5 gününde gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantıları, bütçe görüşmeleri nedeniyle Kasım ayında ay boyunca devam ederek bütçe kesinleştirilecek.

“Türkiye'de bütçesini en olumlu, isabetli ve verimli kullanan il iddiasındayız”

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, 2019 yılı bütçesinin komisyona gittiğini ve bu ay içerisinde neticeleneceğini belirterek, “2018 yılında çok hayırlı, bereketli ve iyi hizmetlere imza atıldı. 2019 bütçemiz yüzde 19 arttı. Bütçeyi en verimli şekilde kullanma noktasında İl Özel İdaremiz Valisinden, Genel Sekreterine, birim müdürlerinden personeline kadar emeği vardır. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye'de bütçesini en olumlu, isabetli ve verimli kullanan il iddiasındayız. İnşallah aynı şekilde devam edecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.