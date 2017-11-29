Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin bütçe maratonu sona erdi

Toplantıda İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 53 milyon 213 bin 613 TL olarak kabul edildi.

Meclis Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantılarda çok sayıda karara imza atılırken, son gününde de bütçe tasarısı Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin Güvendi tarafından meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında artan bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edilirken, toplantıların sona ermesinin ardından Vali Okay Memiş, Meclis üyeleri ve Özel İdare yöneticileriyle yemekte buluştu.

Kent merkezindeki 11 Kardeşler tesislerinde verilen yemekte konuşan Vali Memiş, 2018 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

“Hizmetleri önceliklendirdik, kaynakları bir noktaya kanalize ettik”

Uyumlu bir çalışma ortamları olduğunu ve hizmetleri önceliklendirerek kaynakları bir noktaya kanalize ettiklerini kaydeden Vali Memiş, dolayısıyla bu durumun başarı getirdiğini belirterek, “İl Özel İdaresi ve KÖYDES projeleri kapsamında bu yıl 450 kilometre yol yaptık. Bu çok ciddi bir başarı. Asfaltı tamamlanmamış köyümüz kalmayacak. Kürtün’de altyapımız hazır Nisan ayında alana gireceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Köy muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda taleplerin yok denecek kadar aza düşmesi bizi çok mutlu etti”

Çevre illerle kıyaslandığında çok daha fazla iş yaptıklarını bunda İl Genel Meclisi başta olmak üzere herkesin payı olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Bunu yapan sizlersiniz. Bu başarıda hepinizin payı var. Muhtarların payı var. Özel İdare Genel Sekreterimiz ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Bize de bunun mutluluğunu yaşamak düştü. Köy muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda taleplerin yok denecek kadar aza düşmesi bizi çok mutlu etti. Demek ki çalışıyoruz, ekiplerimiz işlerine devam ediyor. Önümüz kış. Karla mücadeleyi yapacağız. Bu hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

“Diğer illere göre çok daha iyi durumdayız”

İl merkezine yakın köylerde 2018 yılında sıcak asfalt çalışmasına başlayacaklarını kaydeden Vali Memiş, şöyle konuştu: “Ben Özel İdare personelimle gurur duyuyorum. Bu birlik ve beraberliği devam ettirdiğimiz müddetçe bu hizmetler de devam edecek. Hizmette sınır yok. Ne yaparsanız yeterli olmayabilir. Diğer illere göre çok daha iyi durumdayız. Hiçbir ile imrenecek durumda değiliz. Bütçeyi 35 milyondan aldık 53 milyona kadar çıkardık. Neredeyse 20 milyona yakın artış sağladık. İnşallah kamu kaynağını kimseye peşkeş çekmeyeceğiz, bu bütçeyi kimseye çarçur ettirmeyeceğiz. Biz şunun-bunun valisi değiliz, 5 ilçe 320 köyün, hukukun, anayasanın valisiyiz. Hiç kimsenin adamı değiliz. Herkese eşit ve adil davranmaya çalışıyoruz. Kelkit, Köse, Torul, Kürtün, Şiran’da bizim, merkez de bizim. Çabamız daha fazlasını ve daha iyisini yapmak üzere. 1 liraya 5 liralık iş yapıyoruz.”