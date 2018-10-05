Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantıları sona erdi

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin geçtiğimiz pazartesi günü başlayan Ekim ayı toplantıları bugün yapılan oturumla sona erdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantılar her ayın ilk haftasında 5 gün olarak gerçekleştiriliyor.

Ekim ayı toplantılarında geçtiğimiz ay Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Özel İdaresi'nin 2019 ve izleyen 2 yılı için İl Özel İdaresi bütçesinin altyapısını esas alacak şekilde birimler bazında 2019 yılı yatırım programıyla hazırlanan rapor görüşüldü.

İl Özel İdaresi'nin 2019 yatırım programı kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüsamettin Şahin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Tarım Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2019 yılı faaliyetlerini kapsayan teklife göre Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün il genelinde yapacağı çalışmalar için 19 milyon 635 bin, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar için 900 bin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar için 10 milyon 150 bin Tarım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmaları için 3 milyon 300 bin lira olarak İl Özel İdaresince hazırlanan planı kabul ettiklerini söyledi.

Hazırlanan 2019 yılı yatırım programını stratejik planda belirlenen hedefler doğrultusunda çağın gereklerine uygun hizmet verecek şekilde hazırlandığına, personel ve araç parkının ekonomik ve verimli kullanılacağına, köy altyapı çalışmalarına yeterli desteğin sağlanabileceğinin düşünüldüğünü kaydeden Şahin, komisyonun yatırım programının birimlerden geldiği şekilde kabulüne, ödenek miktarlarının bütçeye konulan rakamlara uygun hale getirilerek kabulüne karar verdiğini belirterek nihai kararın İl Genel Meclisine ait olduğunu söyledi. Yapılan oylama sonucunda yatırım programı mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ödenek gönderilmesi, Aysın Rafet Ataç İlkokulu giderlerinde kullanılmak üzere 15 bin liralık şartlı bağışın kabul edilmesi konularının da görüşüldüğü toplantıda ayrıca 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında İl Genel Meclisi üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca Torul ilçesi Harşit Çayı üzerinde Mar-En Enerji tarafından yapılması planlanan Derya-11 regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik hazırlanan imar planıyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca Hazırlanan raporlar görüşüldü.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Zülfikar Bal ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Güvendi hazırladıkları raporu meclis üyelerinin bilgisine sundu.

HES'e yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında her iki komisyonun da mahallinde inceleme yaptığı, konuyla ilgili bütün ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüş bildirdiği, ÇED raporunun da olumlu olduğundan hareketle her iki komisyonda imar planlarının uygun olduğu görüşünü bildirdi. Yapılan oylamada gündem maddesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.