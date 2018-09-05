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05 Eylül 2018 16:43

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Eylül mesaisi devam ediyor

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları devam ediyor.

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Eylül mesaisi devam ediyor

05 Eylül 2018 16:43


İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantılar geçtiğimiz pazartesi günü başlamıştı.


Köse ve Merkez ilçedeki bazı köylerde yapılacak yolların ek programa alınmasıyla ilgili teklif maddelerinin görüşülerek kabul edildiği toplantıda ayrıca ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kullanılmak üzere ödenek gönderilmesi konusu da kabul edildi.


Toplantıda ayrıca Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesine bağlı Süme Mahallesinde bulunan kullanılmayan eski okulun Özkürtün Belediye Başkanlığına taziye evi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi konusu görüşüldü.


Geçtiğimiz ay İmar ve Bayındırlık ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonuna havale edilen konuyla ilgili her iki komisyon başkanı da hazırladıkları raporları meclis üyelerinin bilgilerine sundu. Yapılan oylamada gündem maddesi kabul edilerek, eski ve kullanılmayan okul Özkürtün Belediyesine taziye evi olarak kullanılmak üzere tahsis edildi.


İl Özel İdaresi’nin 2019 yılı yatırım programı hakkındaki teklifin Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildiği toplantı, Cuma günü son bulacak.




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