Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıların ilk gününde geçtiğimiz ay Pestil, Köme ve Tarım Hizmetleri Komisyonuna gönderilen süt toplama merkezlerinin Gümüşhane Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine devri konusu görüşüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren komisyon başkanı Hüseyin Bedir, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından sağlanan hibeyle İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulumu Projesi kapsamında Yukarı Fırat Havzasında her alan Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde yapılan tesislerin işletmesinin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devriyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Toplam bütçesi 1 milyon 46 bin TL olan proje kapsamında Kelkit ilçesinde süt toplama merkezi, 8 adet 300 kg’lık süt soğutma tankı, 8 adet 1 tonluk süt soğutma tankı, Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde 15 adet süt evi, 2 adet süt nakil tankı ve laboratuvar malzemelerini teminin yapıldığını kaydeden Bedir, birlik ile yapılacak protokol karşılığında bu projenin işletmesinin Gümüşhane Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredilmesinin piyasa rekabet koşullarını artıracağını ve fiyatların keyfiyete kalmasının önüne geçileceğini ve bu nedenle de bu devrin üreticilere fayda sağlayacağı görüşünde olduklarını belirtti.

Birliğin şuanda günlük 1,5 ton süt toplandığını, bu tesislerle birlikte bu miktarın daha da artacağını ve mevcut tesislerin sıhhi olması nedeniyle ayrıca önem kazandığını dile getiren Bedir, "Üreticiler açısından da faydalı olacak bu devir ile tesisler de aktif hale gelecektir" sözleriyle komisyonun uygun görüş bildirdiğini aktardı.

Gündem maddesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.