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08 Mayıs 2018 13:06

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı toplantıları sona erdi

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin geçtiğimiz hafta başlayan Mayıs ayı toplantıları sona erdi.

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı toplantıları sona erdi

08 Mayıs 2018 13:06

Toplantılarda milletvekili seçimi için istifa eden İl Genel Meclisi üyesi İsmail Tozlu’nun yerine Fatih Kaval görevine başladı.


Meclis Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan toplantıların son gününde imar planı değişiklikleri teklifleri komisyona havale edilirken, Yeşildere köyünde bulunan ve önceki yıllarda Gümüşhane Üniversitesi adına tahsis edilen konağın üniversitenin talebi üzerine tahsisin kaldırılması konusu kabul edildi.


İl Özel İdaresi’nin 2017 yılı kesin hesabının da görüşülerek kabul edildiği toplantıda son olarak milletvekili seçimlerinde aday adayı olduğu için istifa eden Kürtün ilçesinin MHP’li İl Genel Meclisi üyesi İsmail Tozlu’nun yerine komisyonlarda görev alacak üye seçimi gerçekleştirildi.


Tozlu’nun yerine İlçe Seçim Kurulu tarafından İl Genel Meclisi üyesi adaylarından Fatih Kaval’ın belirlenmesinin ardından ilk toplantısına katılan Kaval, meclis üyeleriyle tanıştıktan sonra kalan 10 aylık sürede hep birlikte güzel işler yapmaya gayret edeceklerini söyledi.


Kaval, MHP grubunun teklifiyle yapılan oylama sonucu Tozlu’nun bulunduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu üyesi olarak seçildi.




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