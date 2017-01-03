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03 Ocak 2017 17:09

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantıları başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantıları başladı

03 Ocak 2017 17:09

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantıları başladı. Toplantıda ilk olarak denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı.
İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıların ilk gününde İl Özel İdaresinin 2016 yılındaki iş ve işlemlerini denetleyecek olan 5 kişilik denetim komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.
Gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Fikret Akan, Mehmani Aygün, Mustafa Adil Gürses, Hüsamettin Şahin ve Zülfikar Bal komisyon üyeliğine seçilirken, Şubat ayı sonuna kadar çalışacak olan komisyon raporu Mart ayı toplantılarında İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanacak.



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