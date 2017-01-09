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09 Ocak 2017 09:59

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantıları sona erdi

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantıları sona erdi

09 Ocak 2017 09:59

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin geçtiğimiz hafta başlayan Ocak ayı toplantıları gerçekleştirilen 5.oturumla sona erdi.
İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıda ilk olarak Kürtün, Köse ve Torul ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerine üye seçimi gerçekleştirildi.
Yapılan oylama sonucunda Torul ilçesinde Mustafa Üçüncü, Mustafa Şimşek, Kürtün ilçesinde Kemal Bedir, Hasan Hüseyin Yavuz, Aynur Zorlu Kaya, Köse ilçesinde Necmi Aygün ve Hayati Satılmış vakfın mütevelli heyetine seçildi.
Toplantıda ayrıca Kelkit ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine İl Özel İdaresi’nin yüzde 54 hisse oranında katılımı kabul edilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ödenek gönderilmesi talepleri de kabul edildi.
İl Özel İdaresinde çalıştırılan tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personelin yıllık rutin olarak yapılan ücretlerinin belirlenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 2017 yılında memur maaş katsayısı oranında artırılması da karara bağlandı.



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