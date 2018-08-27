Gümüşhane İl Özel İdaresinde bayramlaşma töreni

Programa emekli olan personelin de katılması dikkatlerden kaçmadı.

İş akışının yavaşlamaması için erken saatte kurumun sosyal tesislerinde düzenlenen programda kurum yöneticileri ve işçi-memur çalışanlar bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan tüm çalışanlarının bayramını kutlayarak, Özel İdare çatısı altında TYP’li işçisi, şirket işçisi, kadrolu işçisi, memuru olarak hep bir ve birlikte olduklarını, birlik ve beraberlik içerisinde Gümüşhane’de güzel hizmetlere imza attıklarını vurguladı.

Hem ülkenin hem de Gümüşhane’nin şartlarının 15 yıl önceye göre çok daha iyi konuma geldiğini vurgulayan Akdoğan, “15 yıl geriye gittiğimizde bugünün şartları çok daha iyileşti. Asfaltı olmayan, suyu akmayan nadir köylerimiz var. Bu ülkeye, bu şehre hizmet etmekten ben gurur duyuyorum, inanıyorum ki sizler de aynı şekilde gurur duyuyorsunuz” dedi.

Birlik beraberlik içerisinde olunması ve vatana sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Akdoğan, “Yakın coğrafyamıza, dünyaya bakmamız, olup bitenden haberdar olmamız gerekiyor. Sadece önümüzdeki işe bakarak hayatımızı yönlendirirsek tek başına yeterli olmaz” şeklinde konuştu.

Uzun bir bayram tatilinin ardından hiç hız kesmeden tatil öncesi olduğu gibi bundan sonra da yoğun çalışma programını sürdüreceklerini dile getiren Akdoğan, “Yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gümüşhane İl Özel İdaresi ilimiz için büyük bir kurum. İlde vatandaşlarımızın gözü bu kurumun üzerinde. Sizlerin yaptığı somut işler silinip gitmiyor. Yollar arazide, sular çeşmelerden akıyor. Her türlü faaliyetimiz görünürde. Halka hizmet Hakk’a hizmettir. Hakk’a yakınlaşmanın bir yolu da halka hizmet etmektir. Siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Bu manada emeğini, alın terini esirgemeyen değerli çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe katılan ve yıl içerisinde emekli olan iş makinesi operatörü Mustafa Çimen ise kısa bir konuşma yaparak yıllarca birlikte hizmet ürettiği mesai arkadaşlarıyla bayramlaşmak istediği için kuruma geldiğini kaydetti. Çimen’i tebrik eden Genel Sekreter Akdoğan da “Emekli olan personelimiz bile kurumdan kopamıyor. İşte Özel İdare böyle bir kurum” ifadelerini kullandı.

Yol-İş 2 Nolu Şube Genel Sekreteri İlyas Kocaman ise şirket personelinin yıllık izin sorunuyla ilgili çözüm noktasına geldiklerini belirterek, sendikal faaliyetler hakkında çalışanlara kısa bilgiler aktardı.

Çalışanların sorunlarını yöneticilere aktarma fırsatı da bulduğu programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, birim müdürleri, Yol-İş 2 Nolu Şube Genel Sekreteri İlyas Kocaman, Özel İdare Yol-İş İşyeri Temsilcisi Cevdet Şişman ve çalışanlar katıldı.