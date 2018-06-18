Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 20 yılı aşan geleneği devam ediyor

İş akışının yavaşlamaması için erken saatte kurumun sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, rahmet ve bereket ayı Ramazan ayını idrak ederek bayramı geçirdiklerini belirterek tüm çalışanlarının bayramını kutladı.

Kurum olarak Ramazan ayı boyunca hiç hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Akdoğan, “Özel İdare olarak geniş bir alanda hizmet ediyoruz. İlimizin her tarafında hizmetimiz var. Bunu sizler de görüyorsunuz. Suyundan yoluna, parkesinden çevre temizliğine, okulundan turizmine kadar her alanda mücadele ediyoruz. Özel İdare’ye çok görevler düşüyor. Sorumluluğumuz çok fazla. Biz gücümüzü, imkanlarımızı ve özverimizi seferber edince altından kalkamayacağımız yük yok” dedi.

İdarenin her biriminde çalışan personelden kendine düşen özveriyi göstermesini isteyen Akdoğan, “Gerek bürolarda çalışan, gerek atölyemizde, gerek asfaltta, plentte, büz tesisinde çalışan herkes kendine düşen özveriyi gösterecek. Bu çalışma sezonumuzu da kazasız belasız sonlandıracağız. Ağır işlerde çalışıyoruz. Kimsenin burnu, tırnağı kanamasın. Birinci önceliğimiz personelimizin sağlığıdır” şeklinde konuştu.

Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, birim müdürleri, Yol-İş 2 Nolu Şube Genel Sekreteri İlyas Kocaman, Özel İdare Yol-İş İşyeri Temsilcisi Cevdet Şişman ve çalışanlar katıldı.