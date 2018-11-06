Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin performans planı kabul edildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı performans planı İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

İl Genel Meclisi'nin bütçe görüşmelerinin yapılacağı ve ay sonuna kadar devam edecek olan Kasım ayı toplantında İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı performans planı görüşüldü.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda gündem maddesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor komisyon başkanı Hüsamettin Şahin tarafından okundu.

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 31.maddesi gereğince İl Özel İdaresinin her yıl başından ve bütçe görüşmelerinden önce performans planını yaparak İl Genel Meclisi onayına sunduğunu hatırlatan Şahin, “Performans planında hedeflenen amaç yasalarla Özel İdarelerine tevdi edilen mahalli ve müşterek hizmetlerle, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve turizm, spor, çevre, orman, bayındırlık ve sosyal faaliyetler gibi hizmet alanlarında halkımızın hayat kalitesini yükseltme yönünde kabul edilebilir, ölçülebilir standartlar belirlemek, uygulamaları ve yatırımları tespit etmek, sonuçlarını değerlendirmek üzere iş ve işlemlerini, önceliklerini, önemlerini ve tercihlerini sıralayarak planlar yapmak ve planlara göre faaliyet yürütmektir” dedi.

Performans planının bölge ve il kalkınma planlarına da uygunluğunun sağlandığını dile getiren Şahin, İl Özel İdaresinin birimleri bazında tek tek planla ilgili bilgileri aktardı.

Performans planının stratejik planla uyum içerisinde ve 2019 yılı yatırım programıyla paralellik arz ettiğini ifade eden Şahin, “Plandaki hedeflere ulaşılması ile hem Gümüşhane İl Özel İdaresinin sunacağı hizmetler hem de diğer bağlı birimlerin genel bütçeden ayrılan ödeneklerle yapacağı hizmetler vatandaşlarımızın memnuniyetine mazhar olacaktır. Konulan hedeflerle hizmette etkin, verimli ve ekonomik sonuç temin edilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Şahin, komisyonun 5302 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince hazırlanan ve 10/a maddesine göre İl Genel Meclisine sunulan performans planını uygun mütalaa ettiğini belirterek nihai kararı İl Genel Meclisinin takdirine sundu.

Şahin'in raporu açıklamasının ardından yapılan oylamada mevcudun oy birliğiyle rapor ve gündem maddesi kabul edildi.