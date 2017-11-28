Gümüşhane İŞGEM gün sayıyor

Vali Memiş, Harmancık köyünde inşaat çalışmaları son aşamaya gelen ve yılbaşında açılması planlanan İŞGEM’de incelemelerde bulundu.

Beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, yüklenici uluslararası firmanın uzmanı ve takım lideri Maximillian Foedinger, İŞGEM Müdürü Gürbüz Odabaşı ve diğer yetkililerle alanda incelemelerde bulunan Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada İŞGEM binasının yılbaşına kadar komple bitmesini hedeflediklerini, kalan ufak tefek eksikleri bu zamana kadar tamamlayacaklarını söyledi.

Genel Müdür belirlendi

Gümüşhane İŞGEM’in Türkiye’nin en iyi işleyen İŞGEM’lerinden birisi olacağını kaydeden Vali Memiş, “Amacımız ve hayalimiz o. Paydaşlarımızla beraber Genel Müdür arkadaşımızı belirledik. Şirket kurulur kurulmaz göreve başlatacağız. Gürbüz Odabaşı bizim hemşehrimiz aynı zamanda Erzincan İŞGEM’in genel müdürüydü. Bu konuda çok tecrübeli bir arkadaşımız. İnşallah o tecrübesini burada kendisi de ortaya koyacak” dedi.

“Bir fikrim var diyen insanları burada konuşlandıracağız”

Hem pestil-köme hem de diğer organik ürünlerin inovatif bir şekilde yeni ve farklı çeşitlerle Türkiye piyasasına sunmayı hedeflediklerini belirten Vali Memiş, “Bir fikrim var diyen insanları burada konuşlandıracağız. Hem ambalajlamada hem de diğer alanlarda ihtiyaç olan eksiklerimizi bu İŞGEM projesiyle tamamlayacağız” diye konuştu.

“Burası Türkiye’nin en iyi işleyen İŞGEM’lerinden birisi olacak”

İstişareye vurgu yaparak “Gümüşhane’yi nasıl birlikte yönetiyorsak burayı da birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullanan Vali Memiş, “Önce hayal edeceksiniz. Hayalleriniz olmazsa olmaz. Burası Türkiye’nin en iyi işleyen İŞGEM’lerinden birisi olacak. Biz dünya örneklerini görmek üzere Avusturya’ya gittik. Orada da gördük. Türkiye’deki İŞGEM, teknoparkları bilen birisi olarak geleceğe ümitle bakıyorum. Bir fikrim var diyeni buraya alacağız. Üretime dönebilecek olan girişimcilerimizi burada konuşlandıracağız” dedi.

İŞGEM projesini Gümüşhane’ye kazandıran eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, şimdiki Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve mevcut Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye teşekkür eden Vali Memiş, “DOKA’ya, Gümüşhane Belediyesine, GTSO Başkanımıza, Kelkit ve Torul Belediye Başkanı ve diğer paydaşlarımıza, İl Genel Meclisi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞGEM projesi hakkında

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen 8 milyon avroluk Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) Projesi bölgesel girişimciliğin artırılması ve desteklemesinde önemli bir rol oynayacak.

Türkiye’de ilk defa kooperatif ve birliklerin girebileceği bir İŞGEM modeli Gümüşhane’de gerçekleştirilirken Gümüşhane’de girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanan proje ile Gümüşhane’nin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.