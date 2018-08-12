Gümüşhane kelebeklerine yeni bir tür daha eklendi

Son olarak Türkiye’de ilk kez Van’ın Çatak vadisinde keşfedilen ‘Çokgözlü Anadolu Tüylüsü’ türü kelebeğin 650 kilometre uzaklıktaki Gümüşhane’de de görüntülenmesiyle tür sayısı 218’e yükseldi.

Uzmanların kelebek açısından sıradışı bir coğrafya olarak tanımladığı Gümüşhane’de bu yöndeki araştırmalar her geçen yeni bir türü ortaya çıkarırken, Türkiye’de ki 65 öncelikli kelebek alanından 5’inin bulunduğu Gümüşhane kelebek gözlemcilerinin de yeni mekanı oldu.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yaşayan kelebek gözlemcisi Sercan Bölük, Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde geçtiğimiz yıl bilimsel adı “Polyommatus Antidolus” olan Çokgözlü Anadolu Tüylüsü türü kelebeği gözlemleyip türü diğer uzmanlara doğrulattıktan sonra bu yıl bölgeye gelerek yeniden keşif yaptı.

Gümüşhane’nin kelebek gözlemciliği konusunda çalışan tek araştırmacısı durumunda olan öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Vehbi Yalçın’la birlikte Şiran ilçesinde arazide tekrar türü fotoğraflayan Bölük, Türkiye’de ilk kez Van’ın Çatak vadisinde keşfedilen bu türü bölgeden 650 kilometre uzaklıktaki Gümüşhane’de yeni bir yaşam alanını daha keşfetti.

Şebinkarahisar’da yaşadığını ve sık sık kelebek gözlemek için Gümüşhane’ye geldiğini belirten Bölük, Gümüşhane tür listesine bu türü kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Gümüşhaneli kelebek gözlemcisi, öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Vehbi Yalçın ise kayıtlara geçen bu yeni türle birlikte Gümüşhane’de varlığı bilinen ve belgelenen kelebek türü sayısının 218’e yükseldiğini, bu rakamın 14 Avrupa ülkesinin tür sayısından daha fazla olduğunu söyledi.

Gümüşhane coğrafyasında yaklaşık 10 yıldan beri kelebek gözlemciliği yaptığını, ellerindeki son bilimsel verilere göre coğrafi büyüklüğüne göre Türkiye’de kelebek çeşitliliği açısından en zengin ilin 218 bilinen tür ile Gümüşhane olduğunu belirten Yalçın, “Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve karadeniz iklimi Gümüşhane’de görülüyor. Yine Türkiye’nin üç fitocoğrafik bölgelerinden ikisi Gümüşhane sınırları içerisinde. Bin civarında bitki çeşitliliğine sahibiz. Ayrıca bizim 500 metreden başlayıp 3 bin 300 metreye kadar yükselen bir yükselti farkımız var. Bunların hepsi bir araya gelince Gümüşhane’yi kelebekler açısından çok sıradışı bir coğrafya haline getiriyor” diye konuştu.

Gümüşhane’de ki kelebek tür çeşitliliğinin 210 türü bulunan Avusturya, 214 tür bulunan Bulgaristan ile İngiltere, İsviçre gibi 14 Avrupa ülkesinin çeşit sayısından daha fazla olduğunu vurgulayan Yalçın, İrlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Belarus, Polonya, Slovenya, Romanya, Sırbistan gibi ülkelerden fazla türe sahip olan Gümüşhane’nin bu zenginliğinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Gümüşhane’de bilimsel olarak tanımlanan 5 endemik tür kelebek olduğunu hatırlatan Yalçın, Türkiye’de ki 65 öncelikli kelebek alanından 5’inin de Gümüşhane’de olduğunu sözlerine ekledi.