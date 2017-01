Gümüşhane Kültür Envanteri yayınlandı

Gümüşhane’de kayıtlı 411 taşınmaz kültür varlığının detaylı tüm bilgilerinin yer aldığı ‘Gümüşhane Kültür Envanteri’ kitabı yayınlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve içerisinde haritalardan, genel bilgilere varana kadar çok sayıda bilgi ve belgenin bulunduğu 448 sayfalık kitap ülke genelindeki tüm kütüphanelere, Valiliklere, Belediye Başkanlıklarına, Bakanlıklara ve üniversite kütüphanelerine gönderildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş’in koordinasyonunda Gülseren Boz, Metin Ulutaş, Ömer Fidan ve Suat Yalçın tarafından hazırlanan, Trabzon ve Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarının bilgi ve belgelerinden yararlanılan Valilik, Turizm Müdürlüğü ve fotoğraf arşivinden yararlanılan kitapta fotoğraf sanatçısı Mustafa Zengin’in fotoğraflarına yer verildi.

Kitabın önsözünü kaleme alan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, ‘Açıkhava Müzesi’ olarak nitelendirilen ve birbirinden farklı birçok uygarlıkların kenti olan Gümüşhane’nin tarihin ve tarihte var olmuş medeniyetlerin ortak kültürel mirası konumunda olduğunu söyledi.

5 bin yıllık köklü geçmişinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Gümüşhane’de kültürel ve doğal miras olarak adlandırılan bu değerlerin korunmasının çağımızda insanlığın ortak sorunu olarak kabul edildiğini ve üzerinde önemle durulması gereken bir olgu olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Tarih, insanlığın ortak mirası ve belleğidir. Bu anlayıştan hareketle Gümüşhane’nin tarihini, arkeolojisini, sivil mimari örnekleri ile doğal ve kültürel dokusunu belirleyen kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları tamamlanmıştır. Kültürel mirasımızın korunması için yasal düzenlemelerin zorunluluğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak, korumanın diğer önemli bir ayağının da bu mirasımızın neler olduğunun bilinmesi ve bu bilginin yayınlanması olduğu da diğer bir gerçektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ‘Gümüşhane Kültür Envanteri’ adlı eser, Gümüşhane’nin tarihsel kimliğini geleceğe taşıyacak ve kültürel mirasın tanıtılmasında önemli bir araç olacaktır. Özveri ve emeğin harmanlanması sonucu ortaya çıkan bu eserde emeği geçen herkesi kutlar, çalışmanın Gümüşhane’mize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ise Gümüşhane’nin adeta bir açıkhava müzesi olduğuna vurgu yaparak, “Gümüşhane, gerek jeopolitik konumu, gerek ticaret yollarının kesişim noktasında bulunması, gerekse yeraltı kaynaklarının kendisine sunduğu artı değerin getirisiyle, bin yıllar boyunca tarihin, ticaretin kavşak noktası olarak insanlığa hizmet etmiş, taşıdığı bu özelliklerle Xenophon’nun, Strabon’un, Evliya Çelebi’nin ve diğer seyyahların eserlerinde kendine yer bulmuş özel bir kenttir” dedi.

Her köşesi tarih kokan, birbirinden nadide eserlere ev sahipliği yapan sıra dışı bir kent olan Gümüşhane’nin Türkiye’nin eser yönünden zengin illerinden birisi olduğunu kaydeden Ateş, “Gümüşhane’nin eser yönünden zenginliğinin en önemli nedenlerinden biri de şehir merkezinin üç kez yer değiştirmesinden gelir. Canca, Süleymaniye Mahallesi ve bugünkü merkez yerleşkesi Gümüşhane’nin bir açıkhava müzesine dönüşümünün de gerçek nedenidir. Gümüşhane Kültür Envanteri kentin; tarihin tozlu sayfalarına nakşedilmiş 5 bin yılı aşan geçmişini; sahip olduğu kültürel zenginlikleri, yaşanmışlıkları, kent silüetinin unsurlarının gerçek hikayelerini gözler önüne seriyor olması sebebiyle büyük bir önem arz etmektedir. Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak; elinizdeki eserin vücut bulmasında emeği olan eski il müdürü Temel Yalçın’a, tüm ekibime, tescil çalışmalarını yürüten Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna, basımını üstlenen Gümüşhane İl Özel İdaresine, eserin oluşum seyrinde desteğini ve yönlendirmesini esirgemeyen Sayın Valimiz Okay Memiş’e teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.