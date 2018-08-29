Gümüşhane turizme yapılan yatırımların karşılığını almaya başladı

Dört bir köşesinde barındırdığı tarihi ve kültürel eserleri, doğal güzellikleri, yaylaları ile turizmde cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Gümüşhane’de turizm destinasyonlarında yapılan yatırımların karşılığı alınmaya başlandı.

Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan ve Türkiye’nin önemli ulaşım koridorlarının kesiştiği şehir olan 170 bin nüfuslu Gümüşhane’de turizme yönelik özellikle son 2 yılda yapılan yatırımların ardından şehir için psikolojik eşik olan 500 bin turist rakamı 2018 yılında sadece 5 turizm tesisiyle birlikte aşıldı.

Kurban bayramının da içinde bulunduğu 9 günlük tatilde Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Torul Kalesi Cam Seyir Terası, Limni Gölü Tabiat Parkı ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını 150 binin üzerinde yerli ve yabancı turist geldiği resmi rakamlarla ortaya çıkarken, 2018 yılı turizm sezonundaki toplam turist sayısı da şehir için psikolojik eşik olan 500 bin rakamını aştı.

Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, Çağlayandibi Şelalesi, Artabel Gölleri, Limni Gölü, Altınpınar Gölü, Çakırgöl, Örümcek Ormanları, Süleymaniye Mahallesi, Santa Antik Kenti, İmera-Krom Yerleşkesi, Sarıçiçek Köy Odaları, tarihi Gümüşhane evleri gibi kayıtlı 500’e yakın kültür ve tabiat varlığı bulunan Gümüşhane aynı zamanda bilinenin aksine Doğu Karadeniz bölgesinde hem en çok yaylası bulunan hem de bilinirliği en yüksek olan yaylalara sahip olan bir kent.

Gümüşhane’nin büyüleyici bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş, son yıllarda turizm noktalarına yönelik yaptıkları yatırımların karşılık bulduğunu görmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

“500 bin ziyaretçiyi aştık, şimdi hedefimiz 1 milyon turist”

Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Vali Memiş, “Gümüşhane’de ki turizm destinasyonlarına gelenler hayranlıklarını ifade ediyorlar. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Yolları, tesisleri yaptık ve 500 bin turist hedefini aştık. Şimdi hedefimiz 1 milyon” dedi.

Tüm bu turizm destinasyonlarının yanında Gümüşhane şehir merkezine de turist kafilelerini getirmek istediklerini ve bununla ilgili çalıştıklarını ifade eden Vali Memiş, “Şehrimizin 5 yıldızlı oteli olan Ramada Otel’e artık her hafta kafileler geliyor. TÜRSAB’la yaptığımız toplantıda bununla ilgili talebimizi iletmiştik. Bunun planlamasını yapıyoruz. Bu noktalara gelen insanların Gümüşhane’ye de gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

Turizme yönelik yaptıkları yatırımlarla birlikte turizm noktalarında 500’ü aşkın bir istihdam da sağlandığını, Karaca Mağarası, Torul Kalesi Cam Seyir Terası, Limni Gölü Tabiat Parkı, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Sema Doğan Parkı, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, Zigana dağına yapılan yatırımlarla birlikte turizmde hedefleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Memiş, “Gümüşhane turizmde 2018’de müthiş bir başlangıç yaptı. Gümüşhane için artık turizm çok önemli bir sektör ve çok önemli bir geçim kaynağı. Kendi rekorlarını kırdı Gümüşhane” ifadelerini kullandı.

Bütün kamu hizmetlerini planlarken “Hiçbir Gümüşhaneli başka yerde yaşayan insanlara imrenmesin” parolasıyla hareket ettiklerini ifade eden Vali Memiş, “Hiçbir Gümüşhaneli başka yerde yaşayan insanlara imrenmesin istiyoruz. Annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız, çocuklarımız kompleksle büyümesin, imrenmesin istiyoruz. Parolamız bu. Bütün çalışmamız bu. Yaptığımız bütün yatırım ve hizmetler istihdama yönelik. Esnafımızı düşünerek bunları yapıyoruz. Biz inandık ve hep birlikte başardık. Daha bu başlangıç. İnşallah Gümüşhane çok daha iyiye gidecek. Yaptığımız bu çalışmaları görmek isteyen herkesi Gümüşhanemize davet ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.