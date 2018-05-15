Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 3 yaralı

Patlamada 3 teknisyen yaralanırken, olay yerine Erzurum’dan uzman ekip çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin taşındığı sırada patlama gerçekleşti. Laboratuvarda görevli teknisyenler Levent Coşkun (33), Ramazan Kırma (31) ile öğretim görevlisi Yakup Özdemir’in (34) yaralandığı patlamanın ardından yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alanda önlem aldığı olay için Erzurum’dan uzman ekip çağrıldı.

“Ciddi bir patlama, yangın durumu söz konusu değil”

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rektör Zeybek, kimyasalların taşınması sırasında merkez laboratuvarda küçük çaplı bir patlama meydana geldiğini belirterek, “Tahlillerde kullanılmak üzere gönderilen kimyasalların ayıklanması sırasında yaşanan bir patlama. Tedbir amaçlı emniyet alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Gümüşhane ve Trabzon’da kimyasal uzman olmadığı için laboratuvarda inceleme için Erzurum’dan kimyasal maddelerle ilgili uzman bekleniyor. Ciddi bir patlama, yangın durumu söz konusu değil. Arkadaşlarımız kimyasalları taşırken yaralandılar” dedi.