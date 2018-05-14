Gümüşhane Üniversitesinde 10.mezuniyet töreni

kuruluş yıldönümü ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende üniversitenin farklı bölümlerden 4 bin 18 öğrenci kep attı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri, milletvekili aday adayları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Gümüşhane’nin gönüllü elçilerisiniz”

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyerek, “Mezun olduktan sonra her şeyin bitmiyor. Onun için çalışmalarınıza devam edin. Ben sizin Gümüşhane’nin gönüllü elçileri olduğunuzu düşünüyorum. Bizler Gümüşhane için ne söylersek söyleyelim, sizlerin söylediği kadar önemli olmaz. Türkiye’nin doğal güzellikleri açısından en zengin ilinde eğitim gördünüz. Bu nedenle sizler bizlerin hem gönül hem de turizm elçilerimizsiniz” dedi.

“Her mezun olan öğrenci bizim turizm elçimizdir”

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise teşekkürlerin en büyüğünün ‘Her ile bir üniversite’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olduğunu belirterek, “İlimizde kurulan ve bugün 10’uncu mezuniyetini veren üniversitemizde her mezun olan öğrenci bizim turizm elçimizdir. 4 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Sizin gibi gençlere, insanlığa hizmet etmek benim için bir onur ve şereftir. Sizler burada aldığınız eğitim sonrası bilgi ve becerinizi ülkemizin çeşitli illerinde, dünyamızın çeşitli ülkelerinde hayata geçireceksiniz. Aldığınız bu eğitimle ülkemize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Sizlerin Gümüşhane’den kötü hatıralarla gitmenizi istemiyorum. Sizlerin rahat ve mutlu olmanız için elimizden gelen her türlü çabayı harcadık” diye konuştu.

“Gelişen ve geliştiren bir üniversiteyiz”

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de 2 enstitü, 20 yüksek lisans programı, 6 doktora programı, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 10 meslek yüksek okulu, 7 araştırma ve uygulama merkezi bulunduğunu belirterek, “Gelişen ve geliştiren bir üniversite olarak, bugün itibariyle yaklaşık 4 bin 18 öğrencimizi buradan uğurlayacağız. Karmaşık duygular içerisindeyiz. Bir taraftan öğrencilerimizin mezuniyetine sevinirken diğer taraftan onların buradan ayrılışının ve onları çetin bir mücadelenin beklemekte olduğunun üzüntüsünü ve endişelerini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu bir son değil, bir başlangıçtır”

Asıl hayatın bundan sonra başladığına değinen Zeybek, “Şimdiye kadar öğrenciydiniz ve ailelerinizin büyük fedakarlıkları ile bu noktaya geldiniz. Ama bu bir son değil, bir başlangıçtır. Sizlerden şimdiye kadar çalışmadığınız kadar çalışmanızı istiyorum. Yaş olarak, zihin olarak, beyin olarak, beden olarak en çok çalışıp üretecek yaştasınız. Bir süre sonra isteseniz de çalışamayacaksınız. Onun için bundan sonra çok çalışmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

Törende mezun öğrenciler adına okul birincisi Zeynep Çevik bir konuşma yaparak başarısını ailesiyle paylaştığını söyledi ve kendisine her konuda destek olan babası ve annesine minnet duygularını ilettikten sonra mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından tören öğrencilerin hep bir ağızdan yemin etmesinin akabinde keplerin havaya atılmasıyla son buldu.