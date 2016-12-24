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24 Aralık 2016 09:12

Gümüşhane Üniversitesi’nde üzerindeki kara dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü

Gümüşhane Üniversitesi’nde üzerindeki kara dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü

24 Aralık 2016 09:12

Gümüşhane Üniversitesi, merkez Gümüşhanevi Kampüsü’nde bulunan halı sahanın çatısı ağır kış şartlarına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında sahada öğrenci olmaması olası facianın önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi’nin Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Gümüşhanevi Kampüsü’ndeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na ait önceki yıllarda yapılan halı saha bugün öğlene doğru büyük bir gürültüyle çöktü. Son yılların en çetin Aralık ayını geçiren Gümüşhane’de ağır kar yüküne dayanamayan ve eskimiş olması nedeniyle yenilenmesine karar verilen halı sahanın önce üzerindeki bez brandası yırtıldı, ardından tavan bağlantıları çöktü.
Yaklaşık 16 bin öğrencinin okuduğu Gümüşhanevi Kampüsü’nde meydana gelen olay sırasında halı sahada öğrenci, akademisyen veya personelin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde de geçtiğimiz günlerde özel bir işletmeye ait halı sahanın çatısı ağır kış şartları nedeniyle çökmüş, o sırada antrenman yapan amatör futbol takımının 4 sporcusu hafif şekilde yaralanmıştı.



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