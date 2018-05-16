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16 Mayıs 2018 01:06

Gümüşhane Üniversitesindeki patlama KBRN ekipleri herhangi olumsuz bir bulguya rastlamadı

Gümüşhane Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarında meydana gelen patlamada yaralanan bir teknisyen Trabzon’a sevk edilirken, AFAD ekipleri yaptıkları ilk çalışmada herhangi bir tehlikeli kimyasal bulguya ulaşmadı.

Gümüşhane Üniversitesindeki patlama KBRN ekipleri herhangi olumsuz bir bulguya rastlamadı

16 Mayıs 2018 01:06


Ana kampüs içindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin taşındığı sırada meydana gelen patlamada, laboratuvarda görevli teknisyenler Levent Coşkun (33), Ramazan Kırma (31) ile öğretim görevlisi Yakup Özdemir (34) yaralanmıştı.


Yaralılardan Levent Coşkun, vücudundaki yanıklar nedeniyle Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, patlamada hafif şeklide yaralanan Ramazan Kırma ile Yakup Özdemir’in yanı sıra olayın ardından binayı boşalttıran itfaiye görevlilerinden Burak Emre Aşkın’a arındırma işlemi uygulandı.


15.20 sıralarında gerçekleşen olayın ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile irtibata geçen yetkililer KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler) ekibi talep etti. En yakın durumdaki Erzurum AFAD KBRN ekibinden 5 kişi Gümüşhane’ye akşam saatlerinde ulaştı.


İlk olarak Gümüşhane Devlet Hastanesindeki KBRN ünitesinde dekontaminasyon (arındırma) işlemleri yapıldı. Özel kıyafetlerini giyen ekip tarafından vücutları özel solüsyonlarla yıkanan şahıslarda ve elbiselerinde herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadı.


KBRN ekibi dekontaminasyon çalışmasının ardından savaş gazı, kimyasal dedektör ve endüstriyel gazları ölçen 3 ayrı cihazla Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisi ve itfaiye aracıyla ölçümler yaptı. Ekip ölçümler sonucunda tehlikeli bir durum ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.




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