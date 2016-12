Gümüşhane Vali Yardımcısı Turan’a veda programı

Gümüşhane’de 25 Eylül 2014 tarihinden beri Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 1 Aralık 2016 tarihli kararname ile Erzurum’un Oltu ilçesine Kaymakam olarak atanan Şenol Turan için veda programı düzenlendi.

Devlet Su İşleri tesislerinde Valilik tarafından düzenlenen programa Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, GTSO Başkanı İsmail Akçay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban, Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve kurum müdürleri katıldı.

Törende konuşan Vali Memiş, herkesin yaptığı görevin bir neticesi olduğunu belirterek, “Allah hepimize, yapmış olduğumuz görevlerden sonra, Şenol Bey kardeşim gibi mutlu ve huzurlu bir şekilde veda etmeyi nasip etsin” dedi.



“Kendisinin Erzurum Oltu’da başarılı olacağına inanıyorum”

Vali Yardımcısı Şenol Turan’ı kaymakamlık mesleğine ilk giriş yaptığı dönemden itibaren tanıdığını dile getiren Vali Memiş, “Aradan uzun bir zaman geçti, ben de Gümüşhane’ye Vali olarak atandım ve birlikte çalışma şansını yakaladık. Ben de kendisinden son derece memnundum. Aynı şekilde diğer kaymakamlarımız ve Güdül Kaymakamlığı’na atanan Vali Yardımcımız İsmail Özkan’dan da memnundum. Ama Şenol Bey buradaki görev süresini artık tamamladı. Ben kendisinin Erzurum Oltu’da başarılı olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Şenol Bey’e Gümüşhane’de görev yaptığı süre içerisinde göstermiş olduğu performanstan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz aynı zamanda bir yazar kardeşimizi de kaybediyoruz” şeklinde konuştu.



“İnsanların gönlünde yer ederek birşeyler yapmak gerek”

Yönetim anlayışlarının insanlara tepeden bakma, insanları küçük görme, belli görevlere atanıp, seçilip daha sonra o toplumdan koparak o insanlara hafife almak olmadığının altını çizen Vali Memiş, “Biz o toplumdan çıktık, bizim de görevimizin bir neticesi olacak. Görev yaptığımız süre içerisinde her günümüzü çalışarak ve görev yaptığımız yere somut birşeyler yapmak gayesiyle çalışıyoruz. İnsanlara haksızlık etmeden, mümkün olduğu kadar somut hizmetler ifa ederek ve mümkün olduğu kadar herkesi kucaklayarak Gümüşhane’ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Eğer biz yöneticiler adaletli yönetim anlayışı sergilemezsek memleketin geleceğine yönelik olarak tehdit oluşturacaktır. Eğer gücümüzü, imkanlarımızı olumlu anlamda kullanmazsak görevimizi layıkıyla yapmış olmayız. Gümüşhane Valisi olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Somut, elle tutulur, gözle görülür, göreve başladığımızın öncesi ve sonrasında ilerleme kaydetmiş ama bunu yaparken milletin kafasını gözünü yararak değil insanların gönlünde de yer ederek birşeyler yapmak” ifadelerini kullandı.



“Dürüstlüğüyle, beyefendiliğiyle, çalışkanlığıyla şehrimize çok güzel hizmetler yaptı”

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Şenol Turan’ın kalbinin Gümüşhanevi Hazretlerinin memleketinde atacağını belirterek, “Biz bir yazarımızı da kaybediyoruz. Ama inşallah oradan belki burası onun için bir sıra olacak. İnşallah bundan sonra Gümüşhane için de güzel şeyler derleyip toparlayacak. Gerçekten Şenol bey tam bir Giresun beyefendisi, alçakgönüllü, çok mütevazi. Dürüstlüğüyle, beyefendiliğiyle, çalışkanlığıyla şehrimize çok güzel hizmetler yaptı. Ben bunlara şahidim. Şehrim adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hayatınızın devamın da sizi daha güzel noktalarda görürüz” dedi.



“Gümüşhane bereketli bir şehir”

Erzurum’un Oltu ilçesine Kaymakam olarak atanan Gümüşhane Vali Yardımcısı Şenol Turan ise bütün restoranlarında, lokantalarında yemek yediği, tüm kafelerinde çay içtiği, bütün dükkânlarından alışveriş yaptığı, bütün insanlarıyla hemen hemen bir şekilde temas kurduğu güzel şehir Gümüşhane’ye veda ettiğini söyledi.



“İnsanlarıyla sıcak bir şehir”

Gümüşhane’nin Karadeniz’de olması, huzurlu ve bereketli olması nedeniyle güzel bir şehir olduğunu ifade eden Turan, “Geriye dönüp baktığımda olumsuz hiçbir şey hatırlamıyorum. Bereketli bir şehir. İki yıl önce kıymetli eşimle bir Eylül günü iki kişi geldik, şimdi üç kişi gidiyoruz. Sıcak bir şehir. Her ne kadar bugünler de soğuk olsa da. Ben bu şehri kömür ya da doğal gaz değil de Belediye Başkanımızın tabiriyle insanların altın kalbi ısıtıyor diyorum. Onları hakikaten özleyeceğim” dedi.



“Hüzünlüyüm”

Türk edebiyatının dev ismi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserinde Trabzon’dan Erzurum’a yolculuk yaparken Gümüşhane’de geçirdiği bir geceyi anlattığını ifade eden Turan, “İnsan o sahneleri okurken Gümüşhane’ye gelmek istiyor. Ölümsüz yazarımızdan, büyük yazarımızdan yıllar sonra bende Erzurum’a giderken burada bir gece değil de 27 ay kaldım. Elime olsa bir 27 ay daha kalmak isterdim ve daha fazlası. O açıdan hüzünlüyüm” diye konuştu.



“Ben Gümüşhane’yi çok seviyorum”

On yıl önce çiçeği burnunda bir kaymakam adayı olarak merhum annesiyle Gümüşhane’ye geldiğini ve kent merkezindeki bir lokantada birlikte yemek yediklerini anlatan Turan, “Yıllar sonra ayrılacağız yine. Bu sefer de yine onun adını verdiğim küçük kızımla orada bir yemek yedikten sonra ayrılmayı planlıyorum. Onun yemek yediği masada. Benim için oldukça zor bir durum. Ben Gümüşhane’yi çok seviyorum. Buraya da isteyerek gelmiştim. Oltu’da artık bir eviniz var. Bütün Gümüşhanelileri bekliyoruz ağırlamaktan çok büyük bir keyif alır, şeref duyarız” ifadelerini kullandı.