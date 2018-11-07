Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek görevine başladı

Taşbilek, Hükümet Konağı önünde Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcıları Ali Arıkan, Aytaç Akgül, İlçe Kaymakamları ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaştıktan sonra binaya girişte tören mangasını selamlayan Vali Taşbilek, daha sonra toplantı salonunda kendisini karşılayanlara ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İpek Yolu'nun kadim şehri, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin yurdu, temiz yürekli, yiğit ve fedakar insanların memleketi Gümüşhane'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Gümüşhane Valisi olarak atandığını kaydeden Vali Taşbilek, “Gümüşhanevi hazretlerinin manevi iklimi olan güzel Gümüşhane'mizin hadimi, hizmetkarı olmak, buranın güzel insanlarına hizmet etmek benim için çok özel bir anlam ifade etmektedir. Bizler Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk valileri olarak buradayız. Bunun ne demek olduğunu başta bize güvenen Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer büyüklerimizin bizlerden memlekete hizmet noktasında neler beklediklerinin farkında olarak ayrı bir sorumlulukla görev yapacağımızın bilinmesini istirham ederim” dedi.

“Valilik yükselme meselesi değil, yüklenme meselesidir” ifadelerini kullanan Vali Taşbilek, “Bu husus bizim için de inşallah bir yükselme meselesi değil; yüklenme meselesi olarak değerlendirilecek ve hizmetlerimiz bu doğrultuda sizlerle el birliği içerisinde gerçekleşecektir. Görev yaptığımız süre içerisinde başta değerli milletvekillerimiz olmak üzere mülki idare amirlerimizle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, il, ilçe ve bütün belde belediye başkanlarımızla, kıymetli muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin değerli temsilcileriyle, üniversitemizle, sanayi odamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Gümüşhanemizin yetiştirdiği çok değerli evlatlarıyla ve bütün Gümüşhaneli dostlarımızla, ortak akılla, el ele, gönül gönüle, birimizin düşünemediğini diğerimizin tamamlamasıyla, birbirimizin bilgisi ve imkanlarını birleştirerek Gümüşhanemize en nitelikli hizmetleri sunma noktasında birlik ve beraberlik içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

“Vali Okay Memiş'in projelerinin devamı bizim için önemli ve özellikli olacaktır”

Kendisinden önceki Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i de yad eden Vali Taşbilek, “Yürütmüş olduğu projelerin devamı da bizim için önemli ve özellikli olacaktır. Bunun da bilinmesini özellikle istirham ederim. Gümüşhanemize hizmet yolunda çaba göstermiş bütün kamu görevlilerimize, siyasetçilerimize ve sivil toplum temsilcilerimize de ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Geçtiğimiz 15 yıllık süre içerinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimizin takdirleriyle Gümüşhanemize çok büyük hizmetler yapılmış ve yapılmaktadır. Bu hizmetler sayesinde Gümüşhanemiz büyük bir gelişim ve değişim içerisindedir. Bizler de biraz önce saydığımız paydaşlarımızla birlikte el birliği içerisinde Gümüşhanemizin kazanımlarına katkı sağlamak için devamlı birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız” diye konuştu.

“Sevgi, merhamet ve adalet rehberimiz olsun”

Kendisi ve ailesinin Gümüşhaneliler'in gönül kapılarını çalmaya, dertleriyle dertlenmeye ve mümkün olduğunca çare olmaya geldiğini dile getiren Vali Taşbilek, “Yetimlerimizin, öksüzlerimizin başlarını okşamaya geldik. Sesimize kulak vereceğinizden, gönül kapılarınızı sonuna kadar açacağınızdan asla şüphemiz yoktur. Sevgi, merhamet ve adalet rehberimiz olsun. Hizmetlerimizi yürütürken kahraman şehitlerimizin emanetleri, gazilerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız bizim önceliğimiz olacaktır. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince onların yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim. Beraber görev yapacağımız bütün arkadaşlarımızın da buna uygun davranacağından asla şüphem yoktur. Rabbim inşallah bizleri utandırmasın” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte Valilik makamına geçen Vali Taşbilek, kendisinin göreve başladığına dair yazıya imza attı. Bu sırada Belediye Başkanı Ercan Çimen Vali Taşbilek'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.