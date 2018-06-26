Gümüşhane Valisi Okay Memiş: “Vatandaşlarımızın emrindeyiz”

Vali Memiş, iş ve işlemlerin takibi amacıyla İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde düzenlediği toplantıda Kürtün ilçesindeki yatırımları masaya yatırdı.

Kadimden beri asfalt yol yüzü görmeyen Kürtün ilçesinin bazı köylerinin bu yıl içerisinde yapılacak çalışmayla yollarını asfaltla ve beton yolla buluşturmayı planladıklarını kaydeden Vali Memiş, “320 köy, 5 ilçenin, bütün vatandaşları emrindeyiz. Devletin imkanlarını eşit bir şekilde dağıtmaya, 81 il içinde Gümüşhane’nin en fazla yatırımı alması için mücadele ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz, hepsinin emrindeyiz, hepsine eşit mesafedeyiz. Ulaşılabilir noktadayız. Sürekli arazide, sokakta, köylerde, yaylalardayız. Ben ve bütün ekibim, bütün kamu çalışanları vatandaşların, Gümüşhane’nin emrinde” dedi.

Devletin gücünü vatandaştan aldığının altını çizen Vali Memiş, “Devlet vatandaşa hizmet ettiği müddetçe güçlü olur. Kamu görevlileri vatandaşını memnun ettiği müddetçe saygın bir devlet olur. Ancak o zaman saygın bir devlet adamı olursunuz. Bu talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamak bizim en büyük görevimiz. İhtiyaçlar süreklidir. İmkanlarımız ölçüsünde yapacağız. İnsanlarımızı kırmayacağız, dökmeyeceğiz. Onların taleplerini sonuna kadar imkanlar ölçüsünde karşılayacağız” diye konuştu.

Gümüşhane genelindeki 320 köyün hepsini ziyaret ettiğini hatırlatan Vali Memiş, Kürtün ilçesindeki Yukarı Kürtün grubunda yer alan köylerin asfaltı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını, Kazıkbeli yaylası ile Sapmaz köyü arasındaki kısmın da asfalt ve beton yolla kaplanması için son aşamaya geldiklerini söyledi.

Hiçbir bölgeyi ihmal etmediklerinin altını çizen Vali Memiş, 430 yaylasıyla Doğu Karadeniz’de en fazla yaylaya sahip il olan Gümüşhane ve en fazla yaylaya sahip ilçe olan Kürtün ilçesi sınırlarındaki yayla ve obaların yollarının yayla mevsimiyle birlikte elden geçirilmesi talimatını da verdi.

Toplantıya Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Özkürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, Özel İdare şube müdürleri ve teknik personeli ile Kürtün ilçesinden köy muhtarları katıldı.