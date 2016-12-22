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22 Aralık 2016 17:10

Gümüşhane voleybolcu fabrikasına dönecek

Gümüşhane voleybolcu fabrikasına dönecek

22 Aralık 2016 17:10

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nun namağlup lideri Gümüşhane Torul Gençlik kulübü Başkanı Av. Özden Bostan, sezon başında koydukları şampiyon olarak Efeler Ligi’ne yükselme hedefinde sezonun ilk yarısında istedikleri noktada olduklarını söyledi.
Yaptığı açıklamada Efeler Ligi’ne yükselmek için statü gereği play-off ve final müsabakaları oynamak zorunda olduklarını kaydeden Bostan, “Bu sürece daha güçlü gitmek için teknik ekibimizin isteği ve yönetimin değerlendirmesi sonucu gereken tüm takviyeleri yapıp tekrar Efeler Ligi’ne çıkmak istiyoruz” dedi.

“Gümüşhane’yi voleybolcu fabrikasına dönüştürmek istiyoruz”
Kulüp ve şahsı olarak ortaya koydukları bu hedefin arkasındaki en önemli projenin amatör bir spor dalı olan voleybolda marka olan Gümüşhane Torul Gençlik’in öncülüğünde Gümüşhane’de ciddi ve kalıcı bir şekilde altyapı oluşturarak Gümüşhane’yi voleybolcu fabrikasına dönüştürmek olduğunu ifade eden Bostan, “Bu çerçevede altyapı sorumlumuz Ümit Terzi’nin koordinatörlüğünde start verdiğimiz altyapı proje çalışmalarımız çerçevesinde hedefimiz ilimizde bulunan tüm gençlerimizi voleybolla tanıştırarak, gelecek yıl kuracağımız pilot takımla gençlerimizin tecrübe kazanması sağlayarak, hem kendi kulübümüzde hem de başka kulüpler ile milli takımlar nezdinde ilimizi temsil edebilecek voleybolcular yetiştirmektir” diye konuştu.

“Oluşturulan takımlara malzeme yardımları başladı”
Bu çerçevede tespit ettikleri il ve ilçe merkezindeki okullarda oluşturulan takımlara malzeme yardımlarına başladıklarını dile getiren Bostan, önümüzdeki günlerde Vali Okay Memiş’in bilgi ve himayelerinde projenin tanıtımı ve içeriği hakkında toplantı düzenleyeceklerini belirterek, bu projedeki sloganlarının “Ligde ve altyapıda şampiyonluk” olacağını sözlerine ekledi.



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