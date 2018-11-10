Gümüşhane'de 10 Kasım Atatürk'ü anma programları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında Gümüşhane'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma programı kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkan Vekili İsmet Çakmak tarafından çelenk sunuldu.

İki dakika süren saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Taşbilek'in anıt şeref defterine yazdığı mesaj okundu. Saygı duruşu sırasında 15 Temmuz Zafer Meydanında bulunan vatandaşların da oturdukları yerden kalkarak saygı duruşunda bulundu.

Anma programının ikinci kısmı ise Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Fuaye alanında Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesinin ardından Gazipaşa Ortaokulu tarafından düzenlenen salon programına geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda okulun Türkçe öğretmeni Ömer Yıldız ve İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Yarbay Serdar Çelik günün anlam ve önemine dair konuşmalarını gerçekleştirdi.

Atatürk konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken birinci olan öğrencilere ödüllerini vermek üzere kürsüye gelen Vali Taşbilek, Atatürk'ün hayatı incelendiğinde adanmışlık, mücadele ve kuruculuk fikrinin ön plana çıktığını söyledi.

Atatürk'ün hayatını konu alan ve büyük beğeni toplayan oratoryo gösterisinin ardından program sona erdi. Programın ardından öğrenci ve öğretmenleri tek tek tebrik eden Vali Taşbilek ve protokol mensupları öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.