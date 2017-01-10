Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 12:18

Gümüşhane’de 100 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane’de 100 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

10 Ocak 2017 12:18

Gümüşhane’de günlerdir etkili olan bahar havası dün gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine 6 santimetre olarak gerçekleşen kar yağışıyla birlikte 100 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Ülkenin batısında yaşanan olumsuz hava koşullarına karşın Ocak ayının ilk günlerinden itibaren gündüzleri 16 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının etkili olduğu Gümüşhane’de sıcak hava dalgası yerini soğuğa bıraktı ve gece yarısından itibaren kar yağışı başladı.
Sabaha kadar aralıklı gerçekleşen yağışla birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 6 santimetreye ulaşırken, gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.
Son meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk havanın etkili olması beklenen Gümüşhane’de önümüzdeki 5 günlük süre içerisinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 6-9 derece arasında olması beklenirken, Perşembe gecesi hafif kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışının özellikle Şiran ve Torul ilçelerinde etkili olduğu Gümüşhane’de il genelinde toplam 100 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkez ilçede 10, Kelkit ilçesinde 10, Şiran ilçesinde 53 ve Torul ilçesinde 27 olmak üzere toplam 100 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren 16 iş makinesiyle birlikte yol açma çalışmalarına başladı.
Karayollarında ise Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı geçidi ile Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ile Gümüşhane-Köse arasındaki Köse Dağı geçidi ve Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı geçidinde Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GÜMÜŞHANE HABERLERİ
GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
3
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç