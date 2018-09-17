Gümüşhane'de 19 bin 400 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Gümüşhane'de 19 bin 400 öğrenci için ilk ders zilinin çaldığı 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Işıl Sema Doğan İlkokulunda gerçekleştirilen törende öğrenciler şiirler okudu, dördüncü sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim ederek ‘Hoşgeldiniz' dedi.

Bu yıl okula ilk kez başlayan öğrencilerin sınıflarını ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verip sohbet eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, etkinlikte yaptığı konuşmada Gümüşhane olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılına hem okulların fiziki imkanları hem de kadroları olarak hazır olduklarını söyledi.

Programda sahne alan öğrencileri de yanına alarak konuşmasını gerçekleştiren Vali Memiş, okullar kapanır kapanmaz tadilat ve diğer çalışmaları yaz tatili boyunca tamamladıklarını, öğretmen kadrolarındaki ciddi açığı da ikinci atamada 101 öğretmen ataması ve vekil öğretmenlerle çözeceklerini kaydetti.

“Bu çocuklara bizler önce iyi insan olmayı öğretmemiz lazım, terbiyeli olmayı öğretmemiz lazım”

Bir öğretmen çocuğu olarak öğretmenlerin çok idealist ve fedakar insanlar olduğunun altını çizen Vali Memiş, “Buradaki öğretmen kadrosunun da idealist olmasını çok istiyoruz. Buraya atanan öğretmenler tıpkı bizim gibi atanan bütün kamu görevlileri gibi birşeyler almaya değil, vermeye geldiler. Bu bilinçte olurlarsa daha mutlu olurlar ve işlerini daha iyi yaparlar. Bu çocuklarımız nasıl işlenirse ilerde öyle olacaklar. Bu çocuklara bizler önce iyi insan olmayı öğretmemiz lazım, terbiyeli olmayı öğretmemiz lazım. Topluma karşı sorumluluklarını iyi öğretmemiz lazım. Ama bir o kadar da çok çalışmayı öğretmemiz lazım bu çocuklarımıza” dedi.

“Milli, manevi değerlerle ama aynı zamanda bilimsel değerlerle çocuklarımızı yetiştirmek bizim görevimizdir”

Dünyada eğitimde başarıyı yakalamış ülkelerden örnekler aktararak Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerine eğitimdeki seferberlikle ulaşılabileceğini vurgulayan Vali Memiş, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu uygarlık yolunda biz yine iyi bir eğitimle o hedeflere ulaşacak durumdayız. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle yetiştirmeliyiz. Bunu çok önemsiyoruz. Ama sadece bu şekilde yetiştirmekle iyi yetiştirmiş olmayız. Bunun bir tık ilerisi hamasete ve dogmatik insanlar yetiştirmemize sebep olur. Eşzamanlı olarak bilimle, irfanla, fenle, çağdaş değerlerle çocuklarımızı buluşturmamız ve ona göre yetiştirmek zorundayız. Milli, manevi değerlerle ama aynı zamanda bilimsel değerlerle çocuklarımızı yetiştirmek bizim görevimizdir. Dinimizin ilk emri oku. Okudukça ne kadar cahil olduğumuzu anlarız. Okumayan kendini bilgili zanneder. Okudukça bir başak gibi eğilirsiniz” diye konuştu.

“Gümüşhane eğitime çok önem veren ve çok başarılara imza atmış olan bir yer”

Öğretmenlere çeşitli tavsiyelerde bulunarak hem öğretmenlerin hem öğrencilerin emrinde olduklarını kaydeden Vali Memiş, “Tüm yavrularımızın ihtiyaçlarını gidermek bizim birinci vazifemiz. Bütün öğretmen arkadaşlarımın bütün taleplerini karşılamak benim görevim. Gümüşhane eğitime çok önem veren ve çok başarılara imza atmış olan bir yer. İnsan kalitesi yüksek bir yer” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm kesimlere hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ercan Çimen ise “Bizler de idareciler olarak geleceğimiz olan çocuklarımız için gecemizi gündüzümüze katıp hem bu ülke hem de iyi bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da Eğitimin ailede başlamasının ardından okullarda şekillenerek çocuklara değer katan en önemli unsur olduğunu belirterek, eğitimin temel gayesinin çocuğu geleceğe ve hayata hazırlamak olduğunu söyledi.

Eğitimin sadece kendisine faydası olan değil, tüm insanlığa faydası dokunacak, insan olma, insan yetiştirme meseleleri olduğunu ifade eden Doğan, Gümüşhane'de 19 bin 400 öğrenci, 180 resmi 29 özel olmak üzere toplam 209 okul ve kurumda bin 625 öğretmen, 225 eğitim yöneticisiyle yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını dile getirdi.

Programa Vali Memiş, Başkan Çimen ve Milli Eğitim Müdürü Doğan'ın yanısıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Bedri Ağaç, İYİ Parti İl Başkanı Ali Ateş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fahri Yalçın ve kurum yöneticileri ve veliler katıldı.