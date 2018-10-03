Gümüşhane'de 1.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu başladı

Gümüşhane Üniversitesi'nin Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği ‘1.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke' sempozyumu ‘Aliya İzzetbegoviç ve Bosna-Hersek' temasıyla başladı.

Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı mahallesinde bulunan merkez Gümüşhanevi kampüsündeki Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başbakanlık Balkan İşleri eski Uyumlaştırıcısı Prof.Dr. Mustafa Kahramanyol, Bosna'nın adı bilinen fakat yerinin çok bilinmediği bir ülke, Boşnakların da kendilerine has bir kültür ve medeniyetleri olan müstesna bir millet olduğunu söyledi.

Boşnakların Türk milletinin ikiz kardeşi olduğunu kaydeden Kahramanyol, “Uğradıkları zulmü ve her türlü haksızlığın temelinde Türk olmaları vasfı yatmaktadır. Bunlar Türklere kardeş oldukları için öldürüldüler. Avrupa 1464'ten buyana Boşnaklarla yüzyüzedir ve bunlara aman vermemek kararındadır. Aliya İzzetbegoviç inancını yaşamak isteyen, hem batı medeniyetini hem doğu medeniyetini klasik ürünlerini okumuş ve çok iyi hazmetmiş bir adamdır. Hayatını insan hakları, hürriyet ve milleti için adamıştır. İnsan hakları, hürriyet, eşitlik, ilerleme hususunda büyük çabalar sarf ettiklerini olan batı dünyasının Aliya İzzetboviç'i el üstünde tutması lazım gelirken harp boyunca görmezden gelmiştir ve görmezden gelmeye devam etmektedir. Bu bize bir ders olsun. Bugünkü kafayla devam ederse batı dünyası bizi görmezden gelecektir. Bu batı dünyası Aliy İzzetbegocic gibi adam dururken hep komünist saflarda yetişmiş olan, hiç yoktan adam öldürmeyi siyasetin icabı olarak görmüş olan adamlar, sahte demokratları el üstünde tutmuştur. Bu zihniyete karşı çok karşı olmalıyız” diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Bayram Nazır ise 15 yıl önce bir Ekim ayında vefat eden Aliya İzzetbegoviç'in fikirleri ve mücadelesiyle yüzyılın en büyük tanıklarından, Bosna halkı ve tüm Müslümanların nezdinde bilge kişiliği ve batın dünyasının ortasında yok edilmek istenen bir halkın lideri olduğunu söyledi.

Aliya İzzetbegoviç'i düşmanları için saygı duyulacak bir rakip, çocukları içim mükemmel bir baba ve tarihe tanıklık etmek isteyenler için zorlu bir yaşamdan geri kalan olarak nitelendiren Nazır, “Profesyonel bir siyasetçi olmadığı halde tarihe, halkına ve insanlığa karşı beslediği derin sorumluluk duygusu onu uzun bir yürüyüşün öncülüğüne getirmiştir. 1990!lı yıllar boyunca dünya Avrupa'nın ortasında Batı'nın ahlak ve insanlık ilkelerine ihanet ettiği bir ahlak sınavında batıya ahlak ve insanlık ilkelerini hatırlatan bir bilge şahsiyet olarak tarihi rolünü oynayışına tanık oldu” dedi.

Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mümin Hakkıoğlu ise 3 gün 7 oturum ve 25 paralel oturumda gerçekleşecek sempozyumda Bosna Hersek, Azerbaycan, Kırgızistan, Sırbistan ve Makedonya olmak üzere 30'u yabancı 96 bilim insanının 85 bildiri sunacağını söyledi.

Gümüşhane tanıtım filminin de izlettirildiği programda daha sonra Bosna-Hersek Dostları Vakfı tarafından sempozyum için paylaşılan ‘1992-1995 Kuşatma altındaki Saraybosna'dan savaşa ait fotoğraf kareleri” ve “ Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek” adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.