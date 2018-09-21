Gümüşhane'de 2 bin kişilik aşure dağıtıldı

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Merkez Kemaliye Camii avlusunda Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen etkinlikte AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ın katılımıyla vatandaşlara 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

İl Müftüsü Osman Ayas'ın dua yaptırmasının ardından vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Avluda Belediye tarafından kurulan masalarda vatandaşların rahatlıkla aşurelerini yemeleri sağlanırken, dağıtımı gerçekleştirilen aşurenin yüzeyine ay-yıldız şekli verildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ercan Çimen, Muharrem ayının Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olduğunu hatırlatarak, “Cenabı Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun” dedi.

Ülkenin her yerinde Aşure etkinlikleri yapıldığını hatırlatan Çimen, “Hicri Yılın ilk ayı olan Muharrem ayı ve 10. günü olan Aşure gününü kutlarken Kerbela'da şehit olanlarımıza Allah rahmet eylesin. İnşallah bu mübarek günler ülkemizin, milletimizin, İslam aleminin ve mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olsun” diye konuştu.