Türkiye'de kuşburnunun gen merkezi olarak kabul edilen ve ülke genelindeki 27 tür kuşburnunun 17'sinin yetiştiği Gümüşhane'de 2011 yılında kapanan Gümüşsu Fabrikası, 4 yıl sonra adına düzenlenen festivalde yeniden üretime başladı.

Gümüşhane'de 24.Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali başladı. Festival açılışı festivale adını veren ve çeşitli nedenlerle kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl Belediye Başkanlığı tarafından alınan Gümüşsu Fabrikasında 4 yıl sonra üretimin başlamasıyla gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi ortaklığında bu yıl 24'üncüsü düzenlenen festival kapsamında merkeze bağlı Tekke köyünde 1974 yılında kurulan ve ülkenin meyve suyu sektöründe bilinirliği yüksek markalarından birisi olan GÜMÜŞSU fabrikasına açılış töreni gerçekleştirildi.

“Marka olmak çok önemli”

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği ve kurban kesilen törende konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, fabrikanın tekrar faaliyete başlaması nedeniyle Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i tebrik ederek, “Marka olmak çok önemli. Gümüşsu markasını çocukluğumdan hatırlıyorum. Devlet işletmecilik yapmaz. Her toplantıda söylüyorum. Gümüşhane gibi illerde eğer özel sektör girişimci olarak bu alanlara giremiyorsa devletin bu alanlara girmesi lazım. Aksi takdirde yok olur gideriz. Hiçbir marka değerimiz bir şeyimiz olmaz. Sıkıcı bir kent mi olalım yoksa marka bir kent mi olalım. Bu kararı hep birlikte vermek durumundayız” dedi.

“Bu memleketin çalışanlarının da morale ihtiyacı var”

Konuşmasında yapılan hizmetler için “Yöneticilerimize moral verin” tavsiyesinde bulunan Vali Memiş, “Belediye başkanı ile ilgili sorunlarınız olabilir, eksiklikleri olabilir ama bakın buraya bir işletme açmış. Bu memleketin çalışanlarının da morale ihtiyacı var. Açalım şurayı ondan sonra eleştirecekseniz eleştirin. Başkanımızın bir amacı ve hedefi var” diye konuştu.

Doğadaki kuşburnunun toplanarak böyle katma değeri yüksek bir ürüne dönüştüğünü görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Memiş, Gümüşhane'de güzel şeyler olduğunu belirterek çok başarılı olacağına inandığı fabrikada emeği geçen herkesi kutladı.

“1974'te burada yanan ışığı tekrar söndürmeyelim, hep beraber yakalım”

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de “1974'te burada yanan ışığı tekrar söndürmeyelim, hep beraber yakalım” anlayışıyla yola çıkarak yıllardır unutulmuş Gümüşsu fabrikasını 3 milyon 250 bin liraya Halkbank'tan satın aldıklarını ve Belediye'nin şirketine bağlı bir işletme olarak yeniden üretime başladıklarını söyledi.

“Bu fabrikayı rekabet edebilir düzeye getireceğiz, bu fabrika Gümüşhane'nin”

Satın aldıktan sonra üretime geçmek için çeşitli sebepler yüzünden biraz geciktiklerini fakat şimdi bu fabrikanın dumanının tütmeye başladığını dile getiren Başkan Çimen, “Hem kamu hem de özel müteşebbis kafasıyla inşallah bu fabrikayı rekabet edebilir düzeye getireceğiz. Bu fabrika Gümüşhane'nin hepimizin. Herkesin bu fabrikaya sahip çıkacağını düşünüyorum. Bu fabrikanın bacasının yanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tek işimiz yol kaldırım yapmak değil. Amacımız hem bütün Gümüşhane'nin 320 köyü ve komşu illerdeki üreticilerimizle birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

“İşletmemiz günlük yaklaşık 50 ton ürün üretip yıllık 5 bin 600 ton meyve işleme kapasitesine sahip”

Gümüşsu Fabrika Müdürü Yüksel Demir ise 1974 yılında merhum Kemal Saygıner tarafından kurulan fabrikanın tarihi sürecini anlattı. 2011 yılına kadar özel sektör tarafından işletilen Gümüşsu Fabrikasının kapanmak zorunda kaldığını ve Halk Bankası bünyesine geçtiğini ifade eden Demir, “O günden bugüne, Gümüşhane Belediye Başkanımız bu işe el atıncaya kadar hep birlikte seyrettik. 1,5 yıldır modernizasyonunu yaptık ve bugün Gümüşsu Fabrikasının bacası tütmeye başladı. İşletmemiz bugün itibari ile 50 kişilik istihdam sağlayacak. İleriki aşamalarda ise fabrikanın 150-200 kişiyi istihdam edeceğine inanıyoruz. İşletmemiz günlük yaklaşık 50 ton ürün üretip yıllık 5 bin 600 ton meyve işleme kapasitesine sahiptir. Bununla beraber sadece Gümüşhane'de merkezde istihdam değil, tüm Gümüşhane'de yaklaşık 3 bin aileye istihdam sağlamaktadır. Gümüşhane'de sürekli olarak bir marka arayışındayız. Gümüşhane'nin 40 yıllık markası Gümüşsu için bugün başkanımız tekrar bu markayı Türkiye ve dünya markası yapmak amacıyla kolları sıvadı. Ülkemizin üretime ihtiyacı olduğu bu dönemde bu işletmeyi tekrar üretime kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol üyeleri konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Ayas'ın yaptığı duaya müteakip kurdele kesilmesiyle açılışı gerçekleştirilen fabrikada incelemelerde bulunarak üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika açılışının ardından katılımcılar festival etkinlikleri kapsamında Sema Doğan Yaşam Alanında düzenlenen programa katıldı. Burada Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse ve protokol üyeleri festival meşalesini yaktı.

Sema Doğan Yaşam Alanında vatandaşların da katıldığı etkinlikler, grupların dans gösterileriyle devam etti. Festival, yarın düzenlenecek yöresel yemek yarışmaları, sünnet şöleni ve konserlerle sona erecek.