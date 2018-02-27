Gümüşhane’de 28 Şubat konulu panel

Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezinde Yrd. Doç. Dr. Sevil Cengiz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, 28 Şubat Platform Başkanı Mine İpek, Emekli Albay Ersan Ergür, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Araştırmacı Yazar Ahmet Ay konuşmacı olarak katıldı.

“28 Şubat Türkiye’nin ayağına vurulmak istenilen bir prangadır”

Panelde irtica gerekçesiyle ordudan atılan ve daha sonra hakları iade edilen emekli Albay Ersan Ergür, bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat sürecinin üzerinden 26 yıl geçtiğini hatırlatarak, “O dönemde başörtülü eşlerinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişiği kesilen subay ve astsubaylar varken bugün geldiğimiz noktada TSK’ya başörtülü subay ve astsubay alınmakta. 28 Şubat esasında başörtüsüyle ilgili değildir. Türkiye’nin ayağına vurulmak istenilen bir prangadır. 28 Şubat Türkiye’de ılımlı İslam modelini yerleştirmek üzere ortaya konulmuş bir NATO projesidir. Bu iddianın en büyük dayanağı irtica ile mücadele ettiği söylenilen 28 Şubat aktörlerinin ne hikmetse 15 Temmuz darbe kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ mensuplarını o gün tespit edememiş olmasıdır” dedi.

“Devre arkadaşlarımız neden ve niçin yaptıklarına anlam veremediğimiz şeklide ellerinde içki kadehleriyle dolaşarak bir anda yemek ve davetlerde içki içmeye başlamışlardı”

TSK’da FETÖ yapılanmasının 28 Şubat’tan sonra hızlandığını savunan Ergür, “Eşleri başörtülü olan subaylar atılmıştı. Atılmayanlar FETÖ mensuplarıydı ve eşleri başlarını açmışlardı. Devre arkadaşlarımız neden ve niçin yaptıklarına anlam veremediğimiz şeklide ellerinde içki kadehleriyle dolaşarak bir anda yemek ve davetlerde içki içmeye başlamışlardı. O gün elinde kadehlerle dolaşanların birçoğu 15 Temmuz öncesi terfi edip tuğgeneralliğe yükselen arkadaşlarımızdı” diye konuştu.

“Terör örgütü FETÖ o zaman başörtüsü füruattır kararını alarak üniversitelerdeki başörtüsü eylemlerinin direncini bir nevi kırmıştır”

28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek ise 28 Şubat sürecinde Malatya İnönü Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu ve o dönemde zor günler geçirdiklerini belirterek, “Hocalar sınıfta yoklama yaparken başörtülü arkadaşlarımızın yanına bir artı işareti koyarak fişleme yapıyorlardı. Bundan sonraki süreçte de sınıfta olsak da yok yazılıyorduk. Varlığımızın bir anlamı kalmamıştı. Fakültelerde başörtülü öğrenciler için ikna odaları kurulmuştu. Buralarda çok fazla hakarete uğruyorduk. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorduk. Terör örgütü FETÖ o zaman başörtüsü füruattır kararını alarak üniversitelerdeki başörtüsü eylemlerinin direncini bir nevi kırmıştır. Bu yaklaşımları aleyhimize kullanılmıştır. Dekanlar bizi çağırarak ’bakın arkadaşlarınız başlarını açtı. Onlar da inanıyorlar. Ama açtılar Siz hangi örgüte hizmet ediyorsunuz? Hangi terör örgütüne mensupsunuz ki bu kadar direniyorsunuz diyorlardı” şeklinde konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal ise 28 Şubat sürecinde öğretmen olduğu bilgisini vererek, yaşadığı zorluklara ilişkin anılarını öğrencilerle paylaştı.

Araştırmacı-Yazar Ahmet Ay da darbelerin gelişim sürecini aktararak 28 Şubat’ın etkileri üzerine düşüncelerini öğrencilere aktardı.

Konuşmaların sonunda panelistler öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Panele Rektör Yardımcısı Günay Çakır, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse ve öğrenciler katıldı.